Una dona de 49 anys, evacuada al Trueta després d'un xoc frontal entre dues bicicletes a Cruïlles
Els Bombers han rebut l'avís a les 10.29 hores per una col·lisió a la carretera GI-664
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Una dona de 49 anys ha estat evacuada aquest dissabte al matí a l’hospital Josep Trueta de Girona després de resultar ferida en una col·lisió frontal entre dues bicicletes a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura.
L’accident s’ha produït al punt quilomètric 6,7 de la carretera GI-664. Els Bombers han rebut l’avís a les 10.29 hores.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els dos ciclistes implicats. Un d’ells ha resultat il·lès, mentre que la dona de 49 anys ha estat traslladada al Trueta en estat menys greu.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers i tres unitats del SEM.
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