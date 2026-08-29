Rescaten amb helicòpter una dona de 72 anys després de caure en una zona rocosa de Begur
L'accident s'ha produït a prop del carrer de sa Nau Perduda i el SEM l'ha traslladat al Trueta
Una dona de 72 anys ha resultat ferida aquest dissabte després de patir una caiguda mentre feia una ruta per una zona rocosa i de difícil accés de Begur. La víctima ha hagut de ser rescatada amb l’helicòpter i posteriorment evacuada a l’hospital Josep Trueta de Girona.
Els Bombers han rebut l’avís a les 12.22 hores per un accident a prop del carrer de sa Nau Perduda. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat un helicòpter i tres dotacions terrestres de suport, amb la participació de la unitat de suport vital bàsic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Després d'estabilitzar-la, l'han evacuat amb helicòpter fins al camp de futbol de Begur, on s’ha fet la transferència al SEM, que l'ha traslladat al Trueta en estat menys greu.
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