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Rescaten amb helicòpter una dona de 72 anys després de caure en una zona rocosa de Begur

L'accident s'ha produït a prop del carrer de sa Nau Perduda i el SEM l'ha traslladat al Trueta

Un helicòpter de Bombers en una imatge d'arxiu

Un helicòpter de Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

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Meritxell Comas

Meritxell Comas

Begur

Una dona de 72 anys ha resultat ferida aquest dissabte després de patir una caiguda mentre feia una ruta per una zona rocosa i de difícil accés de Begur. La víctima ha hagut de ser rescatada amb l’helicòpter i posteriorment evacuada a l’hospital Josep Trueta de Girona.

Els Bombers han rebut l’avís a les 12.22 hores per un accident a prop del carrer de sa Nau Perduda. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat un helicòpter i tres dotacions terrestres de suport, amb la participació de la unitat de suport vital bàsic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

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Després d'estabilitzar-la, l'han evacuat amb helicòpter fins al camp de futbol de Begur, on s’ha fet la transferència al SEM, que l'ha traslladat al Trueta en estat menys greu.

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