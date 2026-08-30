Mor una dona de 73 anys a la platja de la Rubina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà
En el moment dels fets la platja estava vigilada i onejava bandera groga
ACN
Una dona de 73 anys i nacionalitat alemanya ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Rubina de Castelló d’Empúries, a l'Alt Empordà. L’avís a emergències s’ha rebut a les 16.14 hores, alertant d’una persona inconscient a la platja. El servei de socorrisme ha tret la dona de l’aigua en aturada cardiorespiratòria i se li han practicat maniobres de reanimació. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no s’ha pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets la platja estava vigilada i onejava bandera groga. Amb aquesta víctima, ja són 22 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
Els Mossos d’Esquadra hi han desplaçat dues patrulles i s’han fet càrrec de les diligències.
Segons Protecció Civil, 22 persones ha mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany, el 15 de juny. Tres d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de l'Arrabassada de Tarragona, el 19 de juny. Onze persones més han mort ofegades en piscines i cinc més en aigües interiors com rius, llacs i pantans.
Des de Protecció Civil es recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. A la platja cal respectar sempre el color de la bandera i les indicacions del servei de socorrisme. Amb bandera groga cal extremar les precaucions durant el bany.
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