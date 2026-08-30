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Prohibit el bany a la platja de les Barques de l'Escala pel trencament del col·lector d'aigües residuals

Protecció Civil activa en fase de prealerta el pla especial d'emergències per contaminació d'aigües marines

Vista aèria de L'Escala

Vista aèria de L'Escala / CN L'Escala

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ACN

L'Escala

El bany a la platja de les Barques de l'Escala està temporalment prohibit després que Protecció Civil hagi informat del trencament del col·lector d'aigües residuals i hagi posat en prealerta el Pla especial d'Emergències per Contaminació d'Aigües Marines (CAMCAT). Arran d'aquesta situació, s'ha hissat la bandera vermella fins a nou avís.

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