Prohibit el bany a la platja de les Barques de l'Escala pel trencament del col·lector d'aigües residuals
Protecció Civil activa en fase de prealerta el pla especial d'emergències per contaminació d'aigües marines
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ACN
L'Escala
El bany a la platja de les Barques de l'Escala està temporalment prohibit després que Protecció Civil hagi informat del trencament del col·lector d'aigües residuals i hagi posat en prealerta el Pla especial d'Emergències per Contaminació d'Aigües Marines (CAMCAT). Arran d'aquesta situació, s'ha hissat la bandera vermella fins a nou avís.
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