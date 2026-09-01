Apunyalament mortal a Manresa: els Mossos investiguen la mort d’un home al carrer
El cos de la víctima ha estat localitzat aquesta matinada davant del número 15 del carrer Sant Jaume
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home que ha estat localitzat aquesta matinada de dimarts al carrer Sant Jaume de Manresa. Segons les primeres informacions, es tractaria d’un apunyalament mortal. La policia catalana manté oberta una investigació per determinar les circumstàncies dels fets i esclarir què ha passat.
Segons ha informat un veí de la zona a Regió7, a 2/4 de 4 de la matinada "s'ha sentit crits i soroll" al carrer. Passades les 5 de la matinada, els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'incident. El cos de la víctima ha estat trobat davant del número 15 del vial. De moment, no ha transcendit la seva identitat.
Aquest matí, els Mossos han tallat el carrer Sant Jaume per permetre les tasques policials i l’aixecament del cadàver. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat la comitiva judicial. La policia també ha restringit el trànsit i el pas de vianants al carrer Divina Pastora mentre es duien a terme les actuacions relacionades amb la investigació.
Els agents treballen ara per reconstruir els fets i determinar l’autoria de l’apunyalament.
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Via: Regió7
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