Un jove mor esclafat dins d’un contenidor d’escombraries quan fugia de la Policia a Cartagena
El conductor d’un camió d’escombraries, aliè a la presència de l’home, va buidar el dipòsit amb ell a dins i va activar el sistema de compactació que va acabar causant-li la mort
Alba Marqués
Un jove va morir durant la matinada d’aquest dilluns a Cartagena després d’haver-se amagat a l’interior d’un contenidor d’escombraries que, en arribar el camió de recollida, va ser buidat a la caixa del vehicle amb ell encara a dins, on va quedar atrapat i va morir esclafat pel sistema de compactació.
Segons han informat fonts properes al cas, la víctima estava sent buscada per la Policia després de veure’s presumptament implicada en un robatori, pel que sembla comès amb violència. En circumstàncies que encara haurà d’esclarir la investigació, l’home es va introduir en un contenidor del carrer Carlos III amb la intenció d’ocultar-se dels agents.
Poc després, un camió del servei de recollida de residus va arribar al lloc durant el seu recorregut habitual. El conductor, aliè al fet que hi havia una persona a l’interior, va procedir a carregar i buidar el contenidor a la tremuja del vehicle.
El treballador va ser alertat del que havia passat i va aturar immediatament la maquinària. Tanmateix, segons les mateixes fonts, la víctima ja havia mort com a conseqüència de la pressió exercida pel sistema de compactació del camió.
Fins al lloc s’hi van desplaçar recursos sanitaris, efectius de la Policia Nacional, Policia Local de Cartagena i l’autoritat judicial, a més del servei forense per procedir a l’aixecament del cadàver.
També va ser necessària la intervenció dels bombers per dur a terme les tasques d’extracció del cos de l’interior del vehicle.
Els serveis sanitaris també van haver d’atendre el conductor del camió d’escombraries, que va patir una crisi d’ansietat després de conèixer el que havia passat.
Via: La Opinión de Murcia
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