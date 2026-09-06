Un control a Argelaguer per les festes del Tura acaba amb 22 positius per alcohol o drogues i dues immobilitzacions
Els Mossos també van tramitar 21 denúncies al Servei Català de Trànsit per infraccions diverses
ACN
Un macrocontrol dels Mossos a l'A-26 a l'altura d'Argelaguer (Garrotxa) aquest dissabte ha acabat amb 22 conductors que van donar positiu per alcohol o drogues. En concret, van ser setze els que van donar més del permès en alcohol i sis a qui els Mossos van detectar que havien consumit drogues. A més, els Mossos van tramitar 21 denúncies al Servei Català de Trànsit (SCT) per diverses infraccions. En concret, sis van ser per no tenir la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) al dia, sis més per les condicions vehicle, set per no fer ús del cinturó de seguretat, una per reformes d'importància i una altra sanció per un tema de càrrega del vehicle. Entre alcohol i drogues es van fer 274 controls i es van immobilitzar dos vehicles.
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- El Consell Comarcal de la Garrotxa reconeix que els preocupa 'moltíssim' que la variant d'Olot s'encalli als tribunals
- ‘Futbol en català’ fa 50 anys amb Puyal, el seu creador, en parador desconegut
- Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
- El Girona guanya a Molinón al ritme d’Asprilla i Carles Pérez (0-2)
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- Subhasta de pisos i immobles procedents d'herències sense testament a Palamós i Palafrugell i altres punts de Catalunya: 'El que es recapti revertirà a la societat