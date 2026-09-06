Els Bombers evacuen en helicòpter un corredor amb dolor toràcic a Queralbs
El corredor es trobava en una zona de fort pendent, a uns 500 metres del refugi de Coma de Vaca, i ha estat evacuat mitjançant un gruatge després de l’avís del SEM
Ariadna Gombau
Els Bombers han evacuat aquest migdia un corredor que patia dolor toràcic mentre es trobava en una zona de fort pendent, a uns 500 metres del refugi de Coma de Vaca, a la zona de Queralbs.
L’avís s’ha rebut a les 12:44 hores a través del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha sol·licitat l’evacuació del corredor mitjançant un gruatge amb helicòpter i efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE).
Els Bombers han activat l’helicòpter amb efectius del GRAE d’Olot, que s’han desplaçat fins al punt on es trobava el corredor i n’han fet l’extracció. Posteriorment, han traslladat l'afectat fins a un punt on l’han pogut traspassar al SEM, que se n’ha fet càrrec.
Els Bombers no han pogut concretar la gravetat de les lesions, ja que es tracta d’una valoració mèdica que correspon als serveis sanitaris.
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- El Consell Comarcal de la Garrotxa reconeix que els preocupa 'moltíssim' que la variant d'Olot s'encalli als tribunals
- ‘Futbol en català’ fa 50 anys amb Puyal, el seu creador, en parador desconegut
- El Girona guanya a Molinón al ritme d’Asprilla i Carles Pérez (0-2)
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- Subhasta de pisos i immobles procedents d'herències sense testament a Palamós i Palafrugell i altres punts de Catalunya: 'El que es recapti revertirà a la societat
- Necrològiques del 5 de setembre de 2026