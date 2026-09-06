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Els Bombers evacuen en helicòpter un corredor amb dolor toràcic a Queralbs

El corredor es trobava en una zona de fort pendent, a uns 500 metres del refugi de Coma de Vaca, i ha estat evacuat mitjançant un gruatge després de l’avís del SEM

Una imatge d'arxiu d'un rescat d'un l’excursionista ferit a Queralbs per part dels Bombers

Una imatge d'arxiu d'un rescat d'un l’excursionista ferit a Queralbs per part dels Bombers / Arxiu/Bombers de la Generalitat

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Ariadna Gombau

Els Bombers han evacuat aquest migdia un corredor que patia dolor toràcic mentre es trobava en una zona de fort pendent, a uns 500 metres del refugi de Coma de Vaca, a la zona de Queralbs.

L’avís s’ha rebut a les 12:44 hores a través del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha sol·licitat l’evacuació del corredor mitjançant un gruatge amb helicòpter i efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE).

Els Bombers han activat l’helicòpter amb efectius del GRAE d’Olot, que s’han desplaçat fins al punt on es trobava el corredor i n’han fet l’extracció. Posteriorment, han traslladat l'afectat fins a un punt on l’han pogut traspassar al SEM, que se n’ha fet càrrec.

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Els Bombers no han pogut concretar la gravetat de les lesions, ja que es tracta d’una valoració mèdica que correspon als serveis sanitaris.

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