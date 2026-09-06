Els Bombers treballen en el rescat d'un home de 63 anys a Sant Joan de les Abadesses
La víctima hauria patit una possible fractura de turmell mentre caminava per un corriol a la zona del Salt del Boix
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Ariadna Gombau
Els Bombers treballen aquest matí en el rescat d’un home de 63 anys que hauria patit una possible fractura de turmell mentre caminava per un corriol a la zona del Salt del Boix, a Sant Joan de les Abadesses.
Els serveis d'emergència han rebut l’avís al voltant de les 11 del matí i s’hi han desplaçat amb una dotació terrestre dels Bombers. També s’ha activat el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), que es dirigeix a la zona amb helicòpter per participar en el rescat i evacuar l’home.
L’operatiu continua en marxa.
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