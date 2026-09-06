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Els Bombers treballen en el rescat d'un home de 63 anys a Sant Joan de les Abadesses

La víctima hauria patit una possible fractura de turmell mentre caminava per un corriol a la zona del Salt del Boix

Detall de camions dels Bombers de Barcelona

Detall de camions dels Bombers de Barcelona / Martí Petit

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Ariadna Gombau

Els Bombers treballen aquest matí en el rescat d’un home de 63 anys que hauria patit una possible fractura de turmell mentre caminava per un corriol a la zona del Salt del Boix, a Sant Joan de les Abadesses.

Els serveis d'emergència han rebut l’avís al voltant de les 11 del matí i s’hi han desplaçat amb una dotació terrestre dels Bombers. També s’ha activat el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), que es dirigeix a la zona amb helicòpter per participar en el rescat i evacuar l’home.

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L’operatiu continua en marxa.

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