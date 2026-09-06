Una sauna, un afartament de drogues i una cardiopatia: així explica el forense la mort a Eivissa de Flor Bollini, la ‘xamana dels empresaris’
El Jutjat d’Instrucció número 2 d’Eivissa arxiva la causa en no trobar indicis de delicte després de la reobertura
Guillero Sáez
La investigació judicial per la mort de María Florencia Bollini, l’argentina de 44 anys coneguda com la ‘xamana dels empresaris’, s’ha tornat a arxivar. El Jutjat d’Instrucció número 2 d’Eivissa ha decretat el sobreseïment provisional de la causa després de concloure que no existeixen indicis de la comissió de cap delicte relacionat amb la mort ocorreguda durant una festa en una vil·la d’Eivissa l’octubre del 2024.
La interlocutòria considera que les proves recollides apunten a una mort accidental provocada per la suma de tres factors: el consum de diverses substàncies psicotròpiques, l’exposició a la calor intensa d’una sauna i una cardiopatia que la difunta patia en grau lleu-moderat. El Ministeri Fiscal també havia sol·licitat l’arxivament de les actuacions el passat 31 de juliol.
El jutge José Antonio Martínez Moya sosté que, un cop esgotada la investigació, «no consta cap indici que algú subministrés substàncies a la difunta, l’obligués a romandre a la sauna o dugués a terme qualsevol conducta que hagués ajudat a la mort». La resolució assenyala, a més, que ja no existeixen diligències d’investigació que puguin aportar elements nous capaços de canviar aquesta conclusió.
Bollini va morir durant la matinada del 14 d’octubre del 2024 després de participar en una festa. La Guàrdia Civil va recollir inicialment les declaracions de diverses persones que es trobaven a l’habitatge. Segons aquestes versions, la dona va decidir prolongar la seva estada a l’interior de la sauna i altres assistents van comprovar que es trobava bé fins que una de les presents la va trobar estirada boca amunt a terra, amb part del costat esquerre del cos pròxim a l’estufa.
La trucada al servei d’emergències, segons la documentació incorporada posteriorment al procediment, es va produir a les 1.51 hores. Les persones presents van seguir les indicacions del 112, van treure Bollini de la sauna i la van col·locar sobre una taula. El servei mèdic va arribar al voltant de les 2.10 hores i l’absència de signes vitals va quedar confirmada a les 2.17 hores.
Aquesta dada va adquirir una rellevància especial després que la família qüestionés l’hora de la mort i reclamés noves investigacions. El metge forense ha aclarit ara que no és possible determinar amb precisió el moment exacte de la mort perquè la hipertèrmia i el consum de substàncies havien alterat els fenòmens cadavèrics. Per aquesta raó, es van fixar oficialment les 2.17 hores, moment en què els sanitaris van certificar que Bollini no presentava signes de vida.
MDMA, ketamina, amfetamines i ibogaïna
Les proves toxicològiques també van ser un dels principals focus de la investigació. Les anàlisis van detectar en sang MDMA, ketamina, norketamina, amfetamina i metamfetamina, a més d’alcohol. En l’humor vitri hi van aparèixer igualment aquestes substàncies i ibogaïna, un alcaloide amb efectes al·lucinògens que s’extreu de l’arrel d’un arbust africà.
L’informe definitiu del metge forense conclou que la presència de les diferents substàncies demostra una «exposició sistèmica» prèvia a la mort, compatible amb un consum recreatiu durant una festa que va desembocar en una reacció adversa. L’autòpsia situa com a causa immediata de la mort un xoc cardiogènic i com a causa fonamental una mort sobtada en un context d’intoxicació per substàncies psicotròpiques i exposició a calor intensa.
El forense considera com a hipòtesi més plausible que Bollini es trobava sota els efectes de les substàncies mentre romania a la sauna i que va patir un desmai, va caure i va entrar en contacte amb l’estufa de llenya i les seves pedres. Això explicaria les greus cremades que presentava a la mà, el maluc i la cama esquerres. L’anàlisi histopatològica també va constatar una fibrosi subendocàrdica lleu al cor i lesions cutànies compatibles amb l’acció de la calor.
La reobertura de les diligències, acordada el 23 de setembre del 2025, va portar la Guàrdia Civil a ampliar l’atestat i prendre noves declaracions. Entre elles hi ha la d’un home contractat per preparar una graellada per a unes 70 persones. El testimoni va explicar que va romandre a la festa entre les vuit del vespre i la una de la matinada i va assegurar haver vist diverses persones amb collarets dotats d’un petit dipòsit i una cullereta que utilitzaven, segons el seu testimoni, per consumir cocaïna.
El jutjat destaca aquest testimoni perquè permet concloure que Bollini continuava amb vida almenys fins a la una de la matinada, ja que el testimoni no va tenir coneixement de cap mort mentre va romandre a l’habitatge. També es van analitzar detalladament les comunicacions amb el 061 i el 112, amb els horaris i el contingut de les trucades, i van declarar com a testimonis tant la metgessa com la infermera que van atendre Bollini aquella matinada.
L’anell intel·ligent
Un altre dels elements sobre els quals la família havia demanat explicacions era l’anell intel·ligent Oura Ring que portava Bollini. El forense assenyala en el seu informe que el dispositiu va ser retirat del dit índex de la mà esquerra durant l’autòpsia i posteriorment entregat al jutjat per retornar-lo a la família.
L’especialista afirma que no va observar lesions per compressió o contusió que indiquessin que algú hagués intentat arrencar-li el dispositiu per la força. Afegeix que quan va efectuar l’autòpsia desconeixia la naturalesa tecnològica de l’anell, en tractar-se d’un àmbit aliè a la seva especialitat medicoforense. La interlocutòria no recull que les dades biomètriques emmagatzemades al dispositiu hagin aportat finalment informació determinant sobre la mort.
Després de la investigació inicial, el jutjat ja havia arxivat provisionalment el procediment el novembre del 2024 a l’espera de rebre els resultats definitius de Toxicologia. La causa va ser posteriorment reoberta davant les al·legacions de la família i es van ordenar noves indagacions per comprovar la naturalesa de la festa, les trucades a emergències, el possible subministrament de drogues i els dubtes plantejats sobre l’autòpsia. Gairebé dos anys després de la mort, el jutge considera esgotades aquestes vies d’investigació i conclou que no existeixen «indicis racionals de criminalitat» suficients per mantenir obert el procediment. Per això, decreta el sobreseïment provisional i l’arxivament de les actuacions.
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