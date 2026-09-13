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Un ciclista ferit en un accident a Santa Cristina d’Aro és traslladat en helicòpter al Trueta

Una infermera fora de servei ha fet la primera atenció al ferit abans de l’arribada dels serveis d’emergències

Helicòpter del SEM

Helicòpter del SEM / Agostime - Europa Press

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Núria León

Un ciclista ha resultat ferit aquest migdia en un accident a Santa Cristina d’Aro i ha estat evacuat en helicòpter medicalitzat fins a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

L’avís s’ha rebut a les 11.57 hores i els Bombers hi han desplaçat dues dotacions. Una infermera que es trobava fora de servei ha estat la primera persona a atendre el ciclista després de l’accident.

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El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat l’helicòpter medicalitzat per fer el trasllat del ferit fins a l’Hospital Trueta.

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