Un ciclista ferit en un accident a Santa Cristina d’Aro és traslladat en helicòpter al Trueta
Una infermera fora de servei ha fet la primera atenció al ferit abans de l’arribada dels serveis d’emergències
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Núria León
Un ciclista ha resultat ferit aquest migdia en un accident a Santa Cristina d’Aro i ha estat evacuat en helicòpter medicalitzat fins a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
L’avís s’ha rebut a les 11.57 hores i els Bombers hi han desplaçat dues dotacions. Una infermera que es trobava fora de servei ha estat la primera persona a atendre el ciclista després de l’accident.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat l’helicòpter medicalitzat per fer el trasllat del ferit fins a l’Hospital Trueta.
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