Evacuen una dona de 85 anys després d’una alerta per gas en un habitatge de Llagostera
Els Bombers han ventilat l’habitatge després de detectar-hi olor a gas i un foc obert
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Núria León
Una dona de 85 anys ha estat evacuada aquest migdia a l’Hospital Santa Caterina després que es detectés olor a gas al seu habitatge, al passatge del Rec Madral de Llagostera.
Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 12.30 hores, després que es disparés el detector de gasos de l’habitatge. Els Bombers hi han desplaçat una dotació i han comprovat que hi havia olor a gas a l’interior del pis.
Durant la intervenció també han localitzat un foc obert. Els Bombers han ventilat l’habitatge per eliminar la possible acumulació de gas i han revisat l’espai.
El SEM ha atès la dona de 85 anys i, posteriorment, l’ha evacuat a l’Hospital Santa Caterina.
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