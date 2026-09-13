Un incendi crema 1.500 metres quadrats de vegetació a Blanes
El foc, detectat a tocar d'una pista que surt d'un karting en direcció a Tordera, ha estat extingit ràpidament
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Núria León
Un incendi ha cremat aquest vespre uns 1.500 metres quadrats de vegetació a Blanes. El foc s'ha declarat a les 21.01 hores, a tocar d'una pista que surt d'un karting en direcció a Tordera, i ha estat extingit ràpidament.
Els Bombers han treballat amb cinc dotacions per controlar i extingir les flames. L'incendi no ha anat a més i ha afectat una superfície aproximada de 1.500 metres quadrats.
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