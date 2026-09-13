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Un incendi crema 1.500 metres quadrats de vegetació a Blanes

El foc, detectat a tocar d'una pista que surt d'un karting en direcció a Tordera, ha estat extingit ràpidament

Incendi a Blanes

Incendi a Blanes / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

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Núria León

Un incendi ha cremat aquest vespre uns 1.500 metres quadrats de vegetació a Blanes. El foc s'ha declarat a les 21.01 hores, a tocar d'una pista que surt d'un karting en direcció a Tordera, i ha estat extingit ràpidament.

Els Bombers han treballat amb cinc dotacions per controlar i extingir les flames. L'incendi no ha anat a més i ha afectat una superfície aproximada de 1.500 metres quadrats.

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