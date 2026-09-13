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Rescaten una dona de 58 anys que havia caigut en un petit barranc al volcà del Montsacopa

La dona no es podia incorporar i ha estat atesa pel SEM per ferides lleus

El volcà Montsacopa en una fotografia d'arxiu.

El volcà Montsacopa en una fotografia d'arxiu. / Callís P - Turisme Olot

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Núria León

Els Bombers han rescatat aquesta matinada una dona de 58 anys que havia caigut en un petit barranc a la falda del volcà de Montsacopa, a Olot. La dona no es podia incorporar i ha estat atesa pel SEM, que li ha diagnosticat ferides lleus.

L'avís s'ha rebut a les 00.15 hores, quan s'ha alertat que una persona havia caigut a la zona de la falda del volcà. Els Bombers han activat dues dotacions.

Inicialment, els equips d'emergències no aconseguien determinar exactament on es trobava la dona. Finalment, l'han localitzat al final d'un petit barranc.

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El SEM l'ha atesa al mateix lloc dels fets per ferides lleus, mentre que els Bombers s'han encarregat de fer-ne l'extracció.

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