Almenys 13 persones ferides en ensorrar-se un hotel en obres a Nova Orleans

Almenys 13 persones han resultat ferides, tres d'elles en estat crític, en col·lapsar aquest dissabte part d'un hotel en construcció a la ciutat estatunidenca de Nova Orleans (els Estats Units), segons han confirmat fonts mèdiques a CBS News i la companyia local d'ambulàncies Acadian, en el seu compte de Twitter.



El col·lapse ha ocorregut a primera hora del matí, quan els pisos superiors de l'hotel i casino, de 18 plantes d'altura, s'han esfondrat sobre la resta de l'edifici, provocant l'enfonsament de la façana i de bona part de l'estructura interior sobre el centre de la ciutat, entre els carrers de Canal i North Rampart.





#Video: Crazy footage in New Orleans of a Hard Rock Hotel what was under construction, has partially collapsed. pic.twitter.com/PhEVXDhgSC