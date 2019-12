Dues dones denuncien una agressió homòfoba a Horta-Guinardó

Dues dones han denunciat una agressió homòfoba d'un home al barri d'Horta la passada matinada, segons s'ha fet ressò l'Observatori contra l'homofòbia en el seu compte de Twitter.

Segons han denunciat a través d'un comunicat en xarxes socials distribuït per l'anomenat Comitè Feminista i Antifeixista, l'agressor s'hauria acostat a les noies quan es trobaven assegudes en un portal i amb l'excusa de demanar-los foc per la cigarreta s'hauria abaixat els pantalons per masturbarse.

Les noies haurien intentat fugir però segons la seva denúncia pública l'home hauria agafat a una d'elles pel braç i abans que poguessin fugir hauria donat diversos cops de puny a les joves.

"Per putes", els hauria dit abans d'agredir-les.Els fets, sobre els quals els Mossos encara no els consta denúncia, segons han dit a Efe des de la policia autonòmica, van ocórrer al carrer Arenys, a prop de la parada de metro Coll-La Teixonera, al barri d'Horta-Guinardó.L'Observatori contra l'homofòbia ha dit condemnar i donar suport a les dues dones.