Un coala demana aigua a una ciclista en plena onada d'incendis a Austràlia

Austràlia continua lluitant contra els incendis forestals en plena onada de calor, que repunta des d'aquest dissabte. La capital, Canberra, ha elevat a "greu" la seva alerta per incendis en un dia en què les temperatures han augmentat fins als 38 °C, mentre els bombers intenten buidar les zones més vulnerables a l'oest i al sud de Sídney, la capital de Nova Gal·les del Sud i la ciutat més poblada d'Austràlia.



I a la meitat de l'emergència, han transcendit de nou imatges que il·lustren alhora la gravetat de l'amenaça per a la biodiversitat del país i la capacitat de l'ésser humà per a tractar d'alleujar-la. És el que ha succeït amb un vídeo i diferents fotografies publicades a les xarxes socials per un grup de ciclistes que va oferir aigua a un coala afectat pels focs i assedegat amb el qual es van topar en la seva ruta.





Temperatures de fins a 43 graus

Anna Heusler, la ciclista que va atendre l'animal, va narrar a Instagram la seva reacció. "Vaig parar i va caminar cap a mi, i quan li vaig oferir una aigua de les meves ampolles, va escalar per la bici", va explicar l'esportista, que va comentar que mai s'havia trobat amb una situació similar.Es pronostica que el perill d'incendi augmentarà a principis de la setmana vinent a mesura que les temperatures aconsegueixin els 43 °C en l'oest de la ciutat, segons l'Oficina de Meteorologia.Mentrestant, més de 70 incendis forestals romanen actius aquest dissabte a l'estat de Nova Gal·les del Sud, amb més de 30 fora de control, segons ha informat el comissionat del Servei de Bombers Rurals de l'estat, Shane Fitzsimmons.Un total de 34.000 quilòmetres quadrats, una àrea de la grandària de Bèlgica, han cremat en tot l'estat. Les flames han arrasat més de 1.000 habitatges i nou persones han mort, inclosos dos bombers voluntaris.