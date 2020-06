Renfe aparta del servei dos vigilants de seguretat per reduir i fer un cop de puny a un viatger

Renfe ha decidit apartar dos vigilants de seguretat per haver reduït i colpejat un viatger. En un vídeo fet públic aquest dissabte es veu com els dos treballadors tenen immobilitzat un home sobre els seients del tren, a qui emmanillen i tapen la boca en diverses ocasions per evitar que parli. En un moment, després que el viatger profereixi diverses queixes, un dels vigilants li fa un cop de puny. Poc després els dos vigilants s'adonen que estan sent gravats i reclamen a la noia que ho enregistra, parella de l'agredit, que apagui el telèfon i esborri les imatges.





Otra agresión por parte de los seguratas de @Renfe y esta vez a un hombre que llevaba un pañuelo en vez de una mascarilla.pic.twitter.com/U6FaIGPzXs — Zeno-sama #Tram0 St Esteve de les Roures (@Wertyalord1) June 27, 2020

"Des de Renfe no tolerarem actituds d'aquest tipus", ha explicat la companyia, que els ha apartat a l'espera que es resolgui l'expedient que els han obert.Renfe ha recordat que fan una inversió anual de 15 milions d'euros en seguretat, que complementa la que ja fan els responsables de seguretat ciutadana.