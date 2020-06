Mor una dona després de ser agredida a tocar d'un local d'oci a Cornellà de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d'una dona aquest diumenge a la matinada a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). La policia catalana ha rebut l'avís a les 06.11 hores que hi havia una dona greument ferida després de patir una agressió a les immediacions d'un local d'oci de Cornellà. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha adreçat al lloc i ha traslladat la víctima a un centre hospitalari, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida i només s'ha pogut certificar la seva mort. Els agents de la divisió d'investigació criminal de la regió policial Metropolitana Sud s'han fet càrrec de la investigació. De moment, no es descarta cap mòbil tot i que no sembla que es tracti d'un cas de violència masclista.



FECASARM estudia presentar-se com acusació popular en el cas de la mort



El secretari general de la patronal de l'oci nocturn FECASARM, Joaquim Boades, ha explicat a l'ACN que contemplen aquesta possibilitat perquè l'incident "malmet injustament" la imatge del sector. Tal i com assenyala, els fets van passar "fora del local i molt lluny, quan ja estava tancant", de manera que assegura que "l'únic responsable" és l'autor de l'agressió. La patronal, que condemna els fets i assegura que "no poden passar més", ha facilitat les imatges de seguretat a la policia per ajudar en la investigació.