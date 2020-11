Els Bombers rescaten un home que s'havia quedat atrapat a dins de la seva furgoneta en un rec

Els Bombers han rescatat aquest dissabte un home que s'havia quedat atrapat amb la seva furgoneta en un rec de Vilobí d'Onyar (Selva). Pels volts de tres quarts de sis de la tarda, el conductor es va veure sorprès per la força de l'aigua que baixava com a conseqüència de les intenses pluges que han afectat la comarca aquestes darreres hores i va anar a parar a la riera on va quedar encallat. Fins a cinc dotacions de Bombers van haver de treballar per rescatar l'home. Per fer-ho, els efectius del cos van assegurar unes escales entre la furgoneta i la riba per tal de poder treure el conductor amb seguretat. Després, amb l'ajuda d'un tractorista de la zona, han remolcat la furgoneta que havia quedat encallada al rec.