Detingut quan intentava evitar un control de la Policia de la Jonquera amb 50 quilos de marihuana al cotxe

Imatge del maleter on es transportava la droga POLICIA LOCAL JONQUERA

La Policia de la Jonquera ha detingut aquest migdia un home que duia uns 50 quilos de cabdells de marihuana i que en veure que els agents feien un control ha intentat fugir. Els fets han tingut lloc durant un control de pas que tenia muntat el cos local de policia al Pertús. Els agents han vist que un cotxe amb plaques franceses feia una maniobra estranya i que provava de fugir en veure el control. Ràpidament han actuat i l'han interceptat a uns 200 metres abans de les casetes de la duana del Pertús, a la Nacional II. En l'escorcoll del vehicle s'han localitzat diverses bosses amb cabdells de marihuana. L'arrestat és un home de 34 anys i nacionalitat francesa. A qui acusen presumptament de tràfic de drogues. Rl pas de drogues cap a Europa a través de la frontera no és un fet poc habitual, ja que a Espanya la marihuana és més econòmica i alguns compradors baixen per adquirir-ne . També utilitzen el pas, els narcotraficants que distribueixen la droga cap al nord d'Europa on el preu és molt més elevat quan els la compren.