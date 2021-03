Mor un motorista en una sortida de via a la GI-681 a Llagostera

Un motorista ha mort aquest dissabte en un accident de trànsit a la GI-681 a Llagostera (Gironès). Cap a les cinc de la tarda els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís d'un sinistre viari mortal al punt quilomètric 4 de la via, al Coll de Terra Negra cap a Tossa de Mar. Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta ha sortit de la via. A causa de la caiguda, el conductor i únic ocupant del vehicle ha mort. Es tracta d'un home de 38 anys, E. A. D., veí de Girona. Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos, dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del SEM. Segons el Servei Català de Trànsit, 15 persones ja han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.