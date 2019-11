Premiada l'aplicació per a iPhone de Diari de Girona

Descobreix la nova aplicació per a iPhone de DdG

La nova aplicació per a iPhone de Diari de Girona ha estat guardonada en els European Digital Media Awards celebrats a Londres. Organitzats per l'Associació Mundial de Periòdics i Editors de Notícies (WAN-IFRA en les seves sigles en anglès), aquests premis han reconegut la funcionalitat de la nova aplicació en la categoria ´Publicació mòbil´.

Els European Digital Media Awards premien la tasca que realitzen els mitjans de comunicació en línia des del punt de vista de diverses plataformes, vídeo online, infografia, mòbils, tablets i xarxes socials.

En aquesta edició, on es van presentar prop de 20 empreses i publicacions europees, l'App de Diari de Girona va ser l'única guardonada d'un mitjà espanyol. Entre els premiats van estar uns altres importants grups de comunicació com Telegraph Media Group (Regne Unit), Verdens Gang (Noruega), Dagens Nyheter (Suècia) o Kleine Zeitung (Àustria).

L'aplicació mòbil de Diari de Girona es caracteritza pel seu innovador disseny i en ella s'hi pot consultar totes les notícies i la informació local a l'instant, l'estat del tràfic en temps real, les prediccions meteorològiques i veure les webcams de la zona.

Així mateix, es pot accedir a tota l'oferta d'oci i entreteniment amb les millors opcions per al temps lliure o la retransmissió en directe de tots els partits de futbol, inclosa la del teu equip favorit. L'aplicació per la qual s'ha premiat a Diari de Girona està disponible a la Appstore per tan sols 2,69€ al mes.

El jurat encarregat de lliurar el guardó va estar format per Mario García, director general i fundador de García Media, Hans Peter Janisch, consultor de disseny i director internacional de la Society for News Design, Anette Novak, membre del Consell del Word Editors Forum, Peter Ong, director general de Checkout Austràlia Pty Ltd a Austràlia, i Randy Covington, director del Centre de Formació de WAN-IFRA.

La gala de lliurament dels premis es va dur a terme durant la conferència anual de WAN-IFRA Digital Media Europe 2013, que va acollir la participació de més de 250 executius de mitjans de comunicació de 38 països. El director executiu de WAN-IFRA, Stig Nordqvist, va voler destacar durant la seva intervenció la innovació dels projectes presentats i va afirmar que "els projectes guanyadors demostren com els editors estan responent als canvis en els hàbits de comunicació de les seves audiències".