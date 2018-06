Deu coses sobre Whatsapp que no coneixies (i que et seran útils)

Whastsapp és l'aplicació més utilitzada. Pots quedar-te sense qualsevol xarxa social però el que està clar és que no pots renunciar a aquest icona verda amb un telèfon blanc al mig que s'ha convertit en un clàssic de tots els telèfons intel·ligents. Els creadors de l'aplicació, conscients del seu èxit, actualitzen de forma periòdica el sistema operatiu introduint petits canvis que milloren l'experiència de l'usuari. Aquí t'expliquem algunes coses que l'aplicació permet fer i que segurament no coneixies.



Saber com t'han bloquejat

Vols saber si algú t'ha bloquejat en l'aplicació? Doncs pots fer-ho d'una manera senzilla i sense que l'altra persona se n'assabenti. Només cal que et fixis en aquests detalls: Si t'han bloquejat, als missatges que envieu a aquesta persona només sortirà un "tick" i a més no podràs veure ni l'última hora de connexió d'aquesta persona (cosa que molta gent té ja de per si bloquejat) ni la foto de perfil.

És la font de molts rumors

Que si el WhatsApp de colors, que si l'FBI t'espia quan el fas servir i sap on ets, que si a partir de l'1 de gener l'aplicació cobrarà 100 euros al mes a qui no reenvïi un determinat missatge? L'aplicació és tan utilitzada que ja ha estat objecte de nombrosos rumors. Aneu molt amb compte amb el que llegiu! I compte amb les bromes, has vist ja la del punt negre?

És legal mirar el WhatsApp dels teus fills

Almenys així ho dicta l'Audiència Provincial de Pontevedra, que fa mesos va emetre una interlocutòria pel qual arxivava la denúncia d'una dona al seu exmarit per supervisar els missatges de la filla de tots dos. L'Audiència avala la vigilància i insta a fer-ho per seguretat.

Pots saber quan la xarxa ha caigut

Hi ha diverses pàgines web (una d'elles aquesta) en què pots conèixer l'estat del servei. També és molt útil utilitzar el hastag Whatsappdown a Twitter. Cada vegada que cau l'aplicació tothom va a Twitter com si s'anés a acabar el món.

En el futur es dirà si un missatge ha estat reenviat

Segons informa la pàgina web "webetainfo", Whatsapp explicarà qui va escriure el missatge original quan reenvies tant una foto com a text. Com veieu aquí també importen els "drets d'autor".

L'edat mínima per poder-lo utilitzar seran els 16 anys

El Whatsapp s'ha convertit també en el maldecap de molts pares. Normalment pel mal ús que es fa d'aquesta aplicació. Ara l'aplicació ha pres mesures contra el bullying i altres pràctiques: l'edat mínima per accedir-hi serà de 16 anys.

Pots suprimir un missatge fins a 7 minuts després d'enviar-lo

Escriure en calent sense pensar, o combinar Whatsapp i alcohol no és bona idea. Però recorda que tens una segona oportunitat: pots esborrar un missatge fins a set minuts després d'haver-lo enviat.

Ha desaparegut la gravadora d'àudio

En les seves diferents actualitzacions Whastapp inclou novetats però també es "carrega" serveis com l'enviament d'àudios. Pots enviar missatges de veu als teus amics però el que no pots és enviar arxius d'àudio com si fossin fotos o vídeos.

Estàs enviant malament els àudios (pots escoltar-los abans d'enviar-los)

Molts usuaris de WhatsApp no ??saben que pots escoltar els àudios acostant el telèfon a l'orella. A més pots enviar àudios sense mantenir el botó premut, ... tira cap amunt i la gravadora es mantindrà fixa. I a més, saps com escoltar un àudio abans d'enviar (només es pot fer en un iphone) ?: Prem el nom de la persona mentre estàs gravant el teu àudio. Tindràs accés a una vista prèvia.

Les novetats que queden: missatges xifrats i pantalla enfosquida

El Whastapp evolucionarà (i molt). Els experts asseguren que va l'aplicació s'enfosquirà a la nit per evitar que la pantalla produeixi danys a la vista i permetrà posar claus secretes per accedir als xats que vulguis que romanguin ocults.