YouTube Music ja està disponible a Espanya

Google ha anunciat l'arribada a Espanya del seu servei de música 'streaming' YouTube Music, que reuneix en una mateixa plataforma tot el contingut musical oficial disponible a YouTube més el que aportin els propis artistes, en una aplicació que usa la intel·ligència artificial per personalitzar l'experiència de l'usuari.

YouTube Music està disponible en una versió gratuïta amb anuncis, i en una altra per subscripció que incorpora funcions que no estan disponibles en el servei bàsic i elimina la publicitat.

YouTube Music Premium, a més d'eliminar els anuncis, permet escoltar els vídeos 'offline', descarregar llistes personalitzades, la possibilitat d'escoltar els vídeos en segon pla, i de triar si un videoclip es veu amb el vídeo o s'escolta només l'àudio.

Aquest servei es basa en les eleccions de l'usuari per configurar una experiència concorde als seus interessos musicals, segons els artistes que triï en iniciar el servei, mitjançant un algorisme d'intel·ligència artificial.

No obstant això, també ofereix la possibilitat d'accedir a continguts més variats a través d'apartats com a Novetats, Vídeos musicals recomanats, Vídeos nous. Des de 'Hotlist', s'ofereixen els continguts "populars" i les novetats "més interessants" del moment.

YouTube Music explica també amb llistes personalitzades. L'usuari pot seleccionar els seus artistes i cançons favorites, que es guardaran a la biblioteca, però l'aplicació oferirà també llestes elaborades que s'adapten a determinats moments, per exemple, llistes per a matins tranquils, de bon humor o de motivació per al dilluns.

En el mode 'offline', YouTube Music permet descarregar llistes segons les cançons que més agraden. Aquesta funció permet determinar el nombre de cançons que formaran part d'aquesta llista. Cada opció va a acompanyada d'informació sobre el temps de reproducció i l'espai que ocuparà en l'smartphone.

L'aplicació també sol·licita informació com la ubicació, per oferir continguts sobre la base del lloc on es trobi l'usuari. Es tracta d'una opció que pot habilitar-se i deshabilitar-se en qualsevol moment.

El catàleg de YouTube Music el conformen els continguts musicals de YouTube oficials i aquells continguts addicionals que han aportat els artistes o les companyies discogràfiques. Es tracta de contingut llicenciat, com ha explicat la companyia.

YouTube Music Premium és un servei per subscripció, amb un preu de 9,99 euros al mes. Aquest servei està integrat en YouTube Premium, que per 11,99 euros al mes, permet accedir a a tot el contingut de YouTube, en manera 'offline' i sense anuncis, i també està disponible a Espanya.