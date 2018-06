Com ocultar que estàs en línia al Whatsapp

El Whatsapp és una de les aplicacions imprescindibles en els nostres telèfons intel·ligents. No en va cada dia milions de personees la usen per comunicar-se. Aquest excessiu ús, unit a les notícies que en els últims mesos ens han parlat del robatori de dades i del mal ús que determinades xarxes socials fan d'aquells detalls de la nostra vida que aconsegueixen gràcies als telèfons intel·ligents, fa que ens preocupi cada vegada més nostra seguretat a l'hora de comunicar-nos.

Fa anys que Whatsapp permet ocultar l'última hora de connexió. Moltes han estat, de fet, les bromes que es van fer fa anys amb el trencament de parelles per culpa d'aquesta ja famosa última hora de connexió. L'aplicació va millorar la seva seguretat mesos després d'aquesta millora deixant al criteri dels seus usuaris, a més, si volien que l'emissor dels missatges que rebien en el seu telèfon sabés que els havia llegit. El famós "tick" blau de recepció i lectura de missatges va passar a ser opcional. Però encara queda un pas més. Els més espavilats poden seguir investigant quan et connectes al Whatsapp encara que no tinguis activada l'última hora de connexió i encara que no hagis habilitat el "tick" blau que demostra que has llegit els missatges. I és que et connectis a l'hora que et connectis quan obris l'aplicació a l'usuari que estigui dins del teu perfil li apareixerà que estàs "en línia". Evitar-ho és fàcil (si saps com).



Primer: el mètode més arcaic

Si no vols que la gent vegi que estàs "en línia" però necessites usar l'aplicació pots utilitzar el mode avió del teu telèfon, amb el qual s'elimina la recepció i l'enviament de dades. La mecànica és senzilla: desconnecta el telèfon de la xarxa, entra en l'aplicació, llegeix els missatges i contesta. Veuràs que les teves respostes no s'envien. Al costat dels missatges queda un rellotge donant voltes. Però no et preocupis: quan surtis de l'aplicació i treguis el mode avió el teu telèfon es connectarà de nou a la xarxa i enviarà aquests missatges. Tot sense que ningú et vegi "en línia".

A través d'una aplicació

Fa uns mesos alguns desenvolupadors van implantar una aplicació denominada "Lectura privada de Whatsapp". A través d'ella pots accedir al Whastapp, llegir els missatges i fins i tot escoltar les notes de veu sense que ningú ho sàpiga. Què té de dolent? Que no pots contestar pel que hauràs de tornar al nostre primer "truc".