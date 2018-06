Facebook permetrà arreglar les fotos en les que tanquem els ulls

Facebook Research ha desenvolupat un sistema que analitza de manera independent fotografies tradicionals i és capaç de reeemplazar de forma automàtica els ulls tancats per uns d'oberts amb l'ajuda de la intel·ligència artificial sense que les persones que les veuen s'adonin del canvi.

Els investigadors de Facebook han publicat un document en el qual presenta el sistema Exemplar GANs, basat en Generative Adversarial Network (GAN), una tecnologia d'aprenentatge automàtic capaç de reconèixer rostres, mentre que d'altra banda crea imatges de manera independent que milloren en realisme pel que fa a les tècniques anteriors.

En aquest cas, la IA de Facebook reconeix la forma dels ulls, el color i altres característiques de la fesomia de cada persona en la fotografia per posteriorment reemplaçar els seus ulls tancats per uns oberts.

La tecnologia External GAN de Facebook és una variació de la ja existent tecnologia GAN que afegeix característiques addicionals i aconsegueix reemplaçar entorns com l'horitzó o un paisatge.

En canvi, Exemplar GANs té present el color del rostre i la zona dels ulls per realitzar una còpia més fidel a la realitat, mentre que el sistema GAN ofereix resultats que les persones reconeixen com a imatges modificades i que resulten imperfectes.

En les proves realitzades amb la nova tecnologia, la gent confonia fotos falses amb els ulls oberts amb les reals, o no arribaven a assegurar quina era la foto original, segons detallen els investigadors en l'estudi.

El sistema encara comet errors en determinades situacions, com quan l'ull d'una persona està cobert amb el seu propi cabell, mentre que en altres ocasions no es recrea el color de manera correcta. Facebook Research considera no obstant això que aquests problemes són susceptibles de solucionar-se en el futur.