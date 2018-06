La propera frontera tecnològica.

Moltes coses s´han dit, escrit i comentat sobre la realitat virtual (RV) i la realitat augmentada (RA). I el què ens queda per veure. Perquè en realitat, la de veritat, és que tan sols hem vist la punta d´un iceberg virtual que canviarà la nostra concepció del propi món. I és probable que no sigui una cosa immediata, però les bases ja estan posades, de manera que ja només queda el que és fàcil: posar maons, enrajolar i pintar. Encara que sigui virtualment

A l´actualitat el sector de la realitat virtual comença a treure el cap tímidament en molts sectors. Possiblement el més representatiu és el dels videojocs. Segons PR Newswire, el 93% de les persones que han sentit a parlar de la realitat virtual ho associen amb els videojocs. I encara que les vendes de dispositius i continguts en l´actualitat van per aquest camí, la veritat és que el futur apunta cap a altres segments de l´economia.

Fer una ullada al sector de la realitat virtual avui en dia suposa trobar-se amb nombrosos dispositius molt enfocats als videojocs. Quan Sony va llançar el seu PSVR per a la PlayStation 4 a l´octubre de 2016 alguna cosa va canviar no només al cap dels videojugadors del planeta, sinó també en moltes persones alienes a aquest món. Els cascos de realitat virtual es van començar a veure com un objecte més quotidià, menys futurista. Però igualment lúdic. Només videojocs. Ja no sorprèn veure aquests cascos. El que segueix sorprenent és el seu ús: ningú queda impassible davant d´una experiència d´RV.

En la conferència de premsa que Samsung va oferir l´any 2016 amb motiu de la presentació del seu Galaxy S7 en el marc del Mobile World Congress, un convidat sorpresa va posar cap per avall no únicament el congrés, sinó també una part de la indústria. El seu nom, Mark Zuckerberg. El multimilionari fundador de Facebook va pujar de sorpresa a l´escenari i en una inesperada intervenció –per una vegada no s´havia filtrat res– va deixar anar una frase que serà llargament recordada: "La realitat virtual canviarà la manera com treballem i ens comuniquem". I tot apunta que realment serà així.

En aquell moment, Zuckerberg va anunciar la col·laboració de la seva companyia de realitat virtual, Oculus, amb Samsung. Dos anys després Oculus està fent realitat els somnis virtuals de tota una generació. I el secret no està en la maquinària, sinó en els continguts. Un cop més. Conscients que qualsevol element tecnològic és tan bo com ho són els seus continguts, el senyor Zuckerberg s´ha proposat que Oculus sigui la gran plataforma de la realitat virtual. I va pel bon camí.



Infinita imaginació

La realitat virtual està permetent que per primera vegada projectes educatius i culturals es facin realitat d´una manera que tan sols cabien en la imaginació de la gent. Juanma Castillo, brand manager Iberia de nVidia, una de les companyies més innovadores a escala mundial en el sector de la realitat virtual, creu que "el futur de l´RV és molt prometedor, encara més si veiem els recents avenços en enginyeria i medicina. L'impacte d´aquest nou paradigma d´interacció entre l´usuari i l´ordinador ha estat molt més gran del què podem pensar". I ho està sent en molts terrenys diferents.

El 12 de juny passat Anna Frank hauria fet 89 anys. Amb motiu de l´assenyalada data es va presentar una experiència immersiva creada per la Casa d´Anna Frank, Force Field VR i Oculus. Sota el nom d´Anne Frank House VR, els usuaris es ficaven –literalment– a la casa on Anna Frank, juntament amb set persones més, es van refugiar durant la invasió nazi. La increïble experiència mostra totes les habitacions de la casa, perfectament moblades, i fins i tot el conegut com a «Annex Secret», on s´amagaven per evitar ser trobats.

Roberto Vidal és el director de l´escola de Visual Design d´IED, a Madrid. Vidal afirma que "la realitat virtual i l´augmentada habiten a la nostra quotidianitat. Els estudiants conscients demanen aquesta formació com a part fonamental del seu currículum acadèmic». Aquesta demanda en formació ha portat al fet que es comencin a crear mòduls educatius especialitzats en realitat virtual i augmentada, ja que és sens dubte un dels sectors laborals amb més projecció en el futur, a causa que va pel camí de convertir-se en un negoci multimilionari.

Segons un estudi d´IDC, l´any 2021 el negoci de la realitat virtual i augmentada arribarà als 60.000 milions d´euros, pels 2.000 que va generar globalment el 2016. En gran mesura, això es deu a les múltiples aplicacions –a part dels videojocs– que aquestes tecnologies tenen i que suposaran grans oportunitats de negoci.

La sanitat és un dels sectors que més es beneficiarà de la realitat virtual i augmentada. Ja són nombroses les aplicacions que hi ha en consultes de tot el món. I tot i que encara no s´ha democratitzat el seu ús a causa de l´elevat cost d´implementació, en esdeveniments tecnològics com el CES de Las Vegas d´aquest any es van poder veure monitors i ulleres per a dentistes que mostraven en temps real informació sobre l´estat de les peces dentals del pacient. Així, per exemple, mentre l´odontòleg mirava a través de les ulleres la boca del pacient, els vidres sobreposaven les plaques dentals realitzades prèviament, i així veia alhora dents i radiografies, superposades.

Un estudi de Goldman Sachs va revelar que el 2022 el sector sanitari serà el que generarà el 15% de la facturació global de la indústria de la realitat virtual i augmentada, tan sols superat pel dels videojocs, que generaran el 34%. L´enginyeria (14%), els esdeveniments en directe (12%) i el vídeo (9%) són els principals jugadors d´aquesta partida. Però no els únics, ja que altres sectors com l´immobiliari, la venda al detall, els viatges i fins i tot el militar faran servir la realitat virtual i augmentada per continuar creixent. Novament, Roberto Vidal respon: "Sectors com el del benestar i el turisme incorporaran l´RV i RA d´una manera massiva".

La realitat virtual no para d´evolucionar, i la realitat augmentada ens comença a envoltar a través d´aplicacions als mòbils. El resultat són apps que tant ens permeten buscar habitatges de lloguer mirant un edifici a través del mòbil com ens diuen els al·lèrgens que té un plat tan sols fent-ne una fotografia. La nostra realitat s´està transformant, i aquesta realitat serà cada vegada més virtual i augmentada.