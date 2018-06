Com pagarà? Efectiu, targeta o telèfon mòbil?

Les transaccions gestionades a través del telèfon mòbil creixen mes a mes. Segons l´últim Baròmetre de Pagaments Digitals de Mastercard, el 29,5% dels consumidors digitals ja paguen amb aquest dispositiu a les botigues físiques. El telèfon intel·ligent s´ha convertit en el moneder virtual de moltes persones i a la clàssica pregunta "pagarà en efectiu o targeta?" se suma ara l´alternativa de fer els pagaments amb el telèfon.

Hi ha països com la Xina on tot es paga ja amb el telèfon, les monedes escassegen i les poques targetes de crèdit que es veuen en els taulells solen estar en mans d´estrangers. Aquí, encara que uns passos enrere, la tendència apunta en la mateixa direcció: primer, la targeta de plàstic va desbancar els diners en metàl·lic i, ara, les noves tecnologies renoven la manera en què fem servir aquestes targetes.



El pagament 'contactless' o sense contacte



En molt poc temps hem passat de la banda magnètica al 'xip' i, en l´actualitat, al contactless o pagament sense contacte a través de la comunicació NFC. Les targetes de crèdit o dèbit físiques es transformen així en targetes digitals o virtuals amb què pagar a través del telèfon, i fins i tot d´altres dispositius portàtils wearables, com polseres, rellotges o clauers.

Avui dia la majoria dels mòbils de gamma mitjana / alta són ja compatibles amb la tecnologia NFC i cada vegada són més els establiments que tenen integrat aquest nou sistema de cobrament. Pel que fa a les apps, la majoria de bancs disposen de les seves pròpies aplicacions de pagaments mòbils per facilitar les operacions als seus clients. De la mateixa manera, les grans multinacionals de telecomunicacions i gegants tecnològics, com Samsung, Apple o Google aposten fort per aquest sistema desenvolupant aplicacions com Apple Pay o Google Pay. Només cal "ficar" una vegada les dades d´una targeta en el telèfon intel·ligent i usar-lo per pagar còmodament en comerços físics i electrònics, aplicacions...



Primera targeta prepagament al mòbil



I què passa si no es volen bolcar aquestes dades sensibles en aquestes aplicacions? Les targetes prepagament poden ser la resposta idònia a aquesta qüestió ja que, amb aquestes només es pot gastar la quantitat que s´ha ingressat prèviament. Un cop esgotat el saldo, s´ha de tornar a recarregar per poder seguir utilitzant-la, tenint així total control sobre el que gastem o el que podrien robar en cas de sostracció de les dades.

Una de les millors targetes que podem trobar en aquest segment i que podem fer servir ja a Google Pay és la que ofereix Correus. La targeta Correus Prepagament Mastercard és la primera targeta prepagament al mòbil que permet al titular d´aquesta pagar amb el mòbil, o qualsevol dispositiu intel·ligent compatible amb l´app de pagament de Google, sense vinculació a cap compte corrent ni entitat bancària.

En termes operatius, són suficients tres passos per començar a pagar amb el mòbil: primer, descarregar l´app de Google Pay a la Google Play Store; seguidament obrir Google Pay, i finalment, fer una fotografia a la targeta Correus Prepagament o introduir manualment les dades d´aquesta. A partir d´aquí ja es poden pagar les compres amb el mòbil, sense necessitat de portar a sobre la targeta, en qualsevol comerç físic o en línia adherit a la xarxa Mastercard, és a dir, en més de 35 milions de punts en tot el món.



Pagar amb el mòbil sense banc pel mig



Tant si el pagament es fa en botigues físiques amb terminals contactless com si es fa servir Google Pay per pagar en webs i aplicacions, la informació real de la targeta mai es comparteix amb el comerç, de manera que les dades estan sempre protegides. Ideal per a aquells que se senten insegurs a l´hora de comprar per ordinador o en una botiga física sense efectiu, ja que aquest producte, en ser independent de qualsevol banc, garanteix que és impossible accedir als diners dipositats en el compte.

La targeta Correus Prepagament Mastercard es pot adquirir a qualsevol oficina de Correus o, a través de www.correosprepago.es. Per recarregar-la, cal acudir també a una oficina de Correus (pagant en efectiu o amb una altra targeta) o es pot fer a través d´internet (web i app) amb càrrec a una altra targeta. La targeta permet a més l´extracció de diners, tant en caixers com a qualsevol oficina de Correus, i fins i tot pot transferir diners d´una targeta a una altra de manera immediata.

Sens dubte, una opció molt atractiva per a aquells usuaris que volen pagar amb el seu telèfon mòbil sense banc pel mig. El pagament sense contacte es va popularitzant i ningú dubta que l´ús del telèfon intel·ligent com a moneder seguirà creixent per fer les nostres compres més còmodes, segures, senzilles i ràpides.