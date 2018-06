"Espanya es convertirà en un dels països de referència en l'àmbit d'e-Sports"

Els e-Sports estan de moda. La indústria creixerà un 38% aquest any, fins als 782.200.000 d'euros, el 77%, 600 milions d´euros, un 48% més que l'exercici anterior, emanarà de patrocinis i publicitat. "Els esports electrònics han iniciat una nova fase per convertir-se en una indústria madura.

Els dos pròxims anys seran crucials. L'èxit de les lligues, la implementació de les regulacions, l'arribada de nous formats i competicions són alguns dels factors clau. Depenent de com evolucionin aquests factors, els e-Sports podrien accelerar el seu creixement fins als 2.400 milions de dòlars (2.074 milions d'euros) el 2020", es llegeix a la introducció de l'informe "Una visió general d'e-Sports a Europa", publicat per la firma d'anàlisi Newzoo.

Álvaro Marco, soci del despatx d'advocats BDO, presideix des de finals de 2017 l'associació empresarial dels e-Sports (AEeS). L'organització, que neix en el nucli de la representació legal de la indústria, busca oferir solidesa a un mercat encara en bolquers però amb una perspectiva de creixement extraordinària. Amb 74 associats, l'entitat confia a aglutinar el conjunt del sector a Espanya, "que es convertirà en un dels països de referència en l'àmbit d'e-Sports", en paraules del president d'aquesta agrupació professional.

Les fonts del sector parlen d'un mercat en vies de maduració. En quin punt es troba la indústria?

El sector ja és madur en països com Corea del Sud, la Xina, el Japó, Alemanya, Anglaterra i els països nòrdics, principalment. I ha entrat en una important fase de creixement i consolidació en els països mediterranis com Espanya, que ho té tot per convertir-se en un dels països de referència en e-Sports.

Què fa suposar que Espanya arribarà a aquesta posició internacional?

Les telecos amb seu a Espanya estan apostant molt fort per aquesta indústria, els marges de beneficis de la qual són elevats. Les empreses de gran consum, estil de vida i alimentació han entrat de ple a patrocinar un sector que interessa a un important target de la població entre els 15 i els 40 anys, un filó important al que seria difícil arribar amb una sola acció d´una altra manera.

Per què aquesta revolució a Espanya?

Espanya de per si té molta tradició esportiva. La lliga de futbol és la més important del món; la de bàsquet, la més destacada a nivell europeu; equips com el Reial Madrid i el Barcelona FC són campions en diferents disciplines; i destaquem en altres esports. Ens agrada el que és competitiu, a Espanya som capaços de competir al màxim.

A més, Espanya és un lloc al que a la gent li agrada viure i treballar. Aquest és, per tant, un bon moment per apostar pels e-Sports pel que fa a les possibilitats de desenvolupament empresarial que s'aventuren en el sector. La Lliga de Videojocs Professional, adquirida recentment per Mediapro, i la Súper Lliga Orange, les dues competicions oficials espanyoles, són només el principi. Laliga eSports, el projecte d'esport digital de Laliga, està a punt de veure la llum. I el FC Barcelona ha entrat així mateix en el sector de la mà de Konami i eFootball.pro, l'empresa de Gerard Piqué. És una tempesta perfecta, en el bon sentit

En el sentit de la innovació?

Per la seva naturalesa, els e-Sports són un sector íntimament lligat a la innovació. Els jocs són cada vegada més elaborats i complexos perquè gran part de l´èxit de la indústria es deu al desenvolupament tecnològic... Només cal fer una partida a Call of Deuty o a League of Legends. Les possibilitats són infinites i això ho saben bé els desenvolupadors i els broadcasters no tradicionals com Youtube, Twitter i Facebook, que es nodreixen cada vegada més dels continguts generats per aquest sector.

Quina és l'estratègia darrere de les grans marques i mitjans de comunicació?

Algunes estan patrocinant directament equips i jugadors, altres creen les seves pròpies formacions per tenir més control sobre ells i un tercer grup, com Orange, patrocinen lligues. Movistar és la primera de la llista en inversió amb Movistar Riders, el seu club d'e-Sports, i un canal propi, entre altres accions. El segueixen Vodafone i Orange. La primera patrocina un dels equips més importants i la segona sosté una de les dues lligues nacionals.

El sector sembla tenir els seus pilars ben assentats, què més falta?

Des de BDO vam decidir impulsar l'associació per professionalitzar els e-Sports i fer que arribin a més públic. Amb l'associació, busquem major consens perquè quedin molt més clares unes mínimes regles de joc, tampoc som partidaris d'una regulació excessiva... En ocupació, aquesta és una indústria potent, però encara difícil de mesurar: unes fonts parlen de 15 milions de facturació mentre unes altres multipliquen aquesta xifra per deu.