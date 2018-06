Viatjar a cop de mòbil

Els telèfons intel·ligents permeten aglutinar en un sol dispositiu totes les operacions vinculades a un viatge, no només reservar bitllets o habitacions d´hotel, sinó també la informació, les guies o les consultes sobre transports. Activant les notificacions en les apps de reserves de vols i hotels, es descobreixen ofertes. Amb el mòbil és possible realitzar una recerca espontània i trobar preus especials o descomptes, però per evitar contratemps cal tenir en compte algunes directrius. A més de les webs de companyies aèries o hotels, cal tenir en compte un altre tipus de pàgines intermediàries o agències en línia, així com els comparadors d´ofertes, amb filtres que possibiliten la selecció per preu, valoració, nombre d´ocupants o destinació.

Sempre s´ha d´anar a un web fiable. Les pàgines intermediàries han de ser conegudes i en cas contrari fixar-se que l´URL comenci per https: // (i tingui la icona d´un cadenat), inclogui el lema SSL (Secure Socket Layer), indiqui la pertinença a alguna associació o grup que fomenti la protecció al consumidor, i contingui una adreça o telèfon de contacte. D´altra banda, les condicions del servei han de ser clares i completes, principalment en aspectes com a possibles suplements de preu (extres, despeses de gestió o impostos), forma de pagament, reclamacions, canvis o revocacions de reserva. Alhora, és clau prestar atenció al procediment d´anul·lació i tenir en compte que, per norma general, es paga una penalització d´entre el 5% i el 15%, més despeses de cancel·lació i gestió.

L´opinió d´altres clients també és important, encara que poden manipular els comentaris (comptes falsos d´empleats en fòrums o premi per opinió favorable). El procés de contractació s´ha de realitzar evitant xarxes wifi públiques i després del pagament és imprescindible guardar tots els documents que ho acreditin i els relacionats amb la reserva, com rebuts, correus o pantallazos de l´oferta. El més sensat és optar per fer còpies de seguretat de tots aquells documents necessaris (DNI, passaport, targetes d´embarcament, reserves d´hotel o dels serveis contractats) emmagatzemant arxius en el núvol.



Recórrer a les apps

Hi ha aplicacions de tot tipus que faciliten l´organització i planificació dels trasllats. Avions, trens, hotels o allotjaments privats, tot el relacionat amb les reserves es pot tramitar des d´un smartphone. Les targetes d´embarcament es descarreguen al dispositiu, cosa que permet estalviar temps i evita haver d´imprimir en paper tots els documents necessaris per viatjar.

Els mapes i les guies de viatges han perdut protagonisme i la major part dels turistes utilitza el seu mòbil per accedir a informació sobre els seus destins, planificar rutes i fins i tot comprar entrades per a museus. Un dels portals més complets és 101viajes.com, que inclou dades i informació pràctica sobre països i ciutats de tot el món. A més de rutes i punts d´interès, el portal facilita descomptes en excursions, permet localitzar allotjaments i proporciona un comparador de vols.

Gràcies a la tecnologia mòbil, els desplaçaments al lloc de destinació són cada vegada més senzills. Horaris de trens i autobusos, rutes de tramvies, parades o freqüències de pas, són dades pràctiques que poden estar a disposició de l´usuari de forma ràpida. També els taxis formen part de l´organització virtual del viatge, i algunes aplicacions de mòbil permeten reservar taxi i pagar en diferents països del món.

D´altra banda, les rutes a peu o en automòbil han deixat de ser un element de preocupació a l´hora de viatjar. Els mapes de Google i altres aplicacions basades en la geolocalització ajuden a trobar adreces, buscar establiments o planificar desplaçaments sense por de perdre.

L´aspecte econòmic és fonamental a l´hora de fer turisme. Les aplicacions mòbils dels bancs permeten conèixer des de qualsevol destinació l´estat dels nostres comptes, efectuar transferències i fins i tot realitzar pagaments sense necessitat de disposar de diners en metàl·lic. Durant el viatge, és millor pagar amb el mòbil. La tecnologia contactless evita portar diners en efectiu o targetes de crèdit i és possible estalviar en comissions en el canvi de divises.