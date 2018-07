La App Store compleix deu anys: així ha evolucionat en una dècada

La plataforma d'aplicacions per a dispositius iOS App Store compleix aquest dimarts deu anys d'existència. Des del seu llançament, el 10 de juliol de 2008, el servei que avui està disponible a 155 països diferents del món i té 500 milions de visitants setmanals ha estat testimoni de canvis en el sector de la tecnologia com l'extensió dels 'smartphones' o la compres integrades.

Al començament del seu camí, fa una dècada, l'App Store amb prou feines comptava amb 500 aplicacions al seu catàleg, poc després de la presentació de l'iPhone 3G. En l'actualitat, la plataforma acumula al voltant de dos milions d'aplicacions, segons dades del web Statista referents al primer trimestre d'aquest any 2018.

A més de la quantitat d'aplicacions, en l'actualitat, les plataformes d'aplicacions com l'App Store proporcionen als desenvolupadors de programari la possibilitat de distribuir les seves aplicacions entre els mil milions d'usuaris que la utilitzen des dels dispositius de la companyia de Cupertino, segons dades d'Apple que la companyia ha facilitat en un comunicat.

La plataforma d'Apple "elimina la pressió i les despeses generals" d'organitzar un sistema de distribució propi per les seves creacions, segons ha defensat el desenvolupador de Overcast Marc Arment en declaracions per Apple.



Compres integrades i videojocs

Les compres integrades dins de les aplicacions són en l'actualitat una cosa habitual, però no succeïa així fa deu anys. Aquesta funció, afegida a l'App Store en l'any 2009, ha permès el desenvolupament d'aplicacions amb model 'freemium' de descàrrega gratuïta i amb continguts addicionals de pagament.

L'extensió de les plataformes d'aplicacions, d'acord amb la dels dispositius mòbils i especialment els 'smartphones', ha suposat també canvis que afecten el sector dels videojocs. Des de 2008, el mercat de videojocs mòbils ha florit amb títols 'Pokémon GO' i sagues com 'Candy Crush' i 'Clash of Clans', entre d'altres.

Els ingressos del sector de videojocs mòbils s'han convertit en una part important de la indústria del videojoc, que ha estès el nombre de jugadors potencials i que suposa en l'actualitat un 77% del total, que han superat els títols de consoles i han recaptat 94.100 milions de dòlars el 2017, segons Newzoo.

Consolidació econòmica

La indústria del desenvolupament d'aplicacions també s'ha consolidat com a activitat econòmica. El seu creixement des de 2008 va ser tan ràpid que, l'any 2010, només l'App Store ja havia pagat als desenvolupadors més de mil milions de dòlars en ingressos per la venda d'aplicacions i per compres realitzades dins de les 'apps'.

Les aplicacions amb mode de subscripció suposen un altre dels principals tipus. Aquesta possibilitat, que s'ofereix des de l'any 2011, ofereix avui dia 25 categories entre les quals s'inclouen jocs, salut i educació, i compten amb més de 28.000 aplicacions. Les subscripcions han augmentat un 95% respecte a l'any passat, segons Apple.

Entre el total del 'software' de l'App Store, més d'1,3 milions de les aplicacions estan dissenyades específicament per a les 'tablet' iPad, 200.000 d'elles són aplicacions educatives i de consulta, i tres mil són de realitat augmentada, tant per a iPhone com per iPad.

Així mateix, les eines de programari ResearchKit i CareKit s'ha utilitzat per realitzar estudis clínics que s'han involucrat a tres milions de participants, mentre que les aplicacions de salut i forma física han registrat un creixement d'un 75% des del llançament d'Apple Watch.