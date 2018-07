Apple té a 5.000 empleats vinculats a un projecte de vehicles autònoms

La multinacional Apple té a al voltant de 5.000 empleats de la seva plantilla treballant o amb accés a un projecte relacionat amb vehicles autònoms, segons una investigació del FBI.

Aquesta dada forma part d'una denúncia en contra d'un exempleado d'Apple (Xiaolang Zhang) que està acusat de robar secrets comercials i de propietat intel·lectual de la companyia tecnològica.

La demanda va ser presentada el dilluns en un jutjat federal a San José (Califòrnia, EUA), on Zhang va comparèixer dimecres per respondre a les acusacions del FBI sobre el cas.

Com a part de la investigació per sostenir la demanda contra Zhang, l'FBI va assegurar que Apple té a aproximadament 5.000 empleats amb permisos de seguretat per usar informació d'un projecte "per desenvolupar programari i maquinari per usar en automòbils autònoms".

Considerant que Apple compta amb uns 135.000 treballadors a temps complet, el 3,7 % dels empleats d'Apple comptarien amb accés a aquest projecte.

La investigació de l'FBI especifica que al voltant de 2.700 d'aquests 5.000 treballadors compten amb un permís addicional per entrar a les bases de dades del projecte.

Des de fa diversos anys es coneix en Silicon Valley que Apple està treballant en el camp dels automòbils autònoms, malgrat que el gegant tecnològic amb prou feines ha detallat quins són els seus plans sobre aquest tema.