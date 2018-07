Instagram pateix una caiguda a nivell mundial i Twitter s'omple de mems

Instagram ha patit aquest divendres una nova caiguda a nivell mundial. Els usuaris de la xarxa social per compartir fotografies han constatat a Twitter les errades que han tingut per accedir al web i a l'aplicació durant al voltant de 30 minuts.



La xarxa social propietat de Mark Zuckerberg no s'ha pronunciat al respecte ni ha donat explicacions sobre aquests errors. Tot i que la caiguda d'Instagram només ha durat mitja hora, als seus usuaris els ha semblat una eternitat i en aquests minuts han tingut temps suficients per omplir la Xarxa de divertits mems.





Yo pensando que era mi internet y era que el estúpido instagram estaba caido pic.twitter.com/mVkJVH1CGZ — GRUMOSA ?? (@soylagrumosa) 13 de juliol de 2018

Cuando entras en Twitter para saber si ha caído Instagram ??????? #InstagramDown pic.twitter.com/V1Pajf97WI — Marc (@marcpolanco22) 13 de juliol de 2018

Cuando no te va Instagram y crees que es tu móvil #instagramdown pic.twitter.com/lE1lpChj6e — Agoney ???? (@helenaxidols) 13 de juliol de 2018

Yo llegando a Twitter para verificar que efectivamente Instagram está caído #InstagramDown pic.twitter.com/RlZcI3Ly9Q — DM (@danielmp96) 13 de juliol de 2018