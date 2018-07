Així pots crear 'gifs' per a Whatsapp a partir dels teus vídeos o fotos

Així pots crear 'gifs' per a Whatsapp a partir dels teus vídeos o fotos CC0

Molts usem Whatsapp diàriament, però desconeixem totes les funcionalitats que té. Pocs saben que el sistema de missatgeria permet des de fa uns mesos enviar divertides animacions als nostres amics.

Per poder enviar gifs has d'obrir el xat del contacte que desitgis o grup i prémer la icona +. Després, a la biblioteca multimèdia pots anar a l'opció 'gif'. Una vegada dins pots buscar per categoria i triar el 'gif' que més s'adapti al que desitgis expressar.

A més, Whatsapp permet crear animacions pròpies amb vídeos fets per nosaltres mateixos. En pocs passos i de forma senzilla, pots sorprendre a tots els teus contactes amb 'gifs' personalitzats. Segueix els següents passos:

- Entra a WhatsApp.

- Obre la conversa del xat en el qual vols enviar el 'gif' propi

- Prem sobre la icona d'adjuntar un fitxer

- Ves a 'Galeria' per adjuntar un vídeo o una fotografia que ja tinguis gravada en el teu mòbil.

- Tria el vídeo o la foto que vols convertir en un 'gif' i prem sobre ella.

- Prem en la icona de 'gif' que trobaràs en la part superior dreta

- Amb les barres laterals de la línia del temps podràs fragmentar el vídeo i seleccionar el tros que més t'interessi.

- Ara que ja tens el teu vídeo convertit en 'gif' i només has de prémer 'Enviar'.

- També és possible que gravar directament el video des de Whatsapp i seleccionar el fragment que més t'interessi en aquest moment.