Virgin tria Màlaga per experimentar l'Hyperloop, el tren que arriba als 1.200 km/h

L'empresa pública espanyola administradora de les infraestructures ferroviàries (ADIF) i la companyia de transport Virgin han signat un protocol per establir a Bobadilla (Màlaga) un centre d'experimentació del nou mitjà de transport hyperloop.

Segons ha informat avui ADIF en una nota per a la premsa, la seva presidenta, Isabel Pardo de Vera, ha rubricat el protocol general d'actuació al costat del conseller delegat de Virgin hyperloop One, Rob Lloyd.

Virgin ha triat Espanya com localització internacional per al desenvolupament i la fabricació dels prototips comercials, després de mesos d'anàlisi sobre la viabilitat del projecte en col·laboració amb ADIF.

El centre d'experimentació s'instal·larà a la nau de proves que ADIF té a Bobadilla per l'Alta Velocitat, amb una superfície de 19.000 metres quadrats, que comptarà ara amb aquest arrendament comercial per Virgin hyperloop One, que calcula un valor d'aquesta instal·lació a Espanya d'uns 500 milions de dòlars (432 milions d'euros).

Amb el sistema en proves hyperloop, les persones i mercaderies es desplaçaran a uns 1.200 quilòmetres per hora mitjançant vehicles que s'acceleren gradualment per propulsió elèctrica dins de tubs a baixa pressió, a la superfície sobre una pista amb levitació magnètica i amb resistència aerodinàmica ultrabaixa com els avions.

En aquest vídeo de la companyia Virgin es pot veure el desenvolupament de l'hyperloop: