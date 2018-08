WhatsApp deixa de ser gratuït per a tothom

La companyia de missatgeria mòbil més ultilitzada, Whatsapp, acaba d'anunciar que la nova versió per a empreses, Whatsapp Business, passarà a ser de pagament. La nova mesura permetrà a Facebook, que va comprar l'aplicació per més de 20.000 milions de dòlars, obtenir ingressos a partir de l'aplicació, cosa que no passava des que va eliminar les tarifes de subscripció anuals el 2016.

A partir d'ara, les empreses pagaran una quota per mantenir contacte amb els seus clients de forma no promocional. Els clients, però, mantindran l'ús gratuït de Whatspp Business.

Quina és la utilitat de Whatsapp Business?



WhatsApp Business pretén connectar empresa i client en els assumptes més rellevants. Així, les empreses podran enviar notificacions als usuaris pagant una quota d'entre 0,5 i 0,9 dòlars per missatge, uns 0,40 i 0,70 euros aproximadament, tot i que el preu varia segons el país.

A través de l'aplicació, les empreses envien informació sobre dates d'enviament o altres serveis. A més, obtenen estadístiques sobre les preguntes i respostes dels seus clients, que els permetrà saber en quin terreny tenen més èxit i com evolucionar.

D'altra banda, els clients poden contactar amb l'empresa de forma gratuïta per obtenir qualsevol tipus d'informació amb la garantia d'obtenir una resposta ràpida, ja que Whatsapp també cobrarà a les companyies si triguen més de 24 hores a respondre la petició dels usuaris .

En cas de no voler enviar ni rebre missatges per part de l'empresa, sempre es pot bloquejar el compte com si es tractés de qualsevol altre contacte de Whatsapp.

Perfil de les empreses que utilitzen WhatsApp Bussines



Uber, Wish, Booking o Singapur Airlines són algunes de les 90 empreses que treballen utilitzant l'aplicació amb la que ofereixen assistència als seus clients. Uber, per exemple, assegura utilitzar Whatsapp per respondre a preguntes dels usuaris en països com l'Índia o el Brasil.

A la pròpia pàgina web de WhatsApp es poden veure els perfils en els quals estaran dividides els comptes de les empreses segons la seva veracitat.

- Compte d'empresa: Es tracta d'una empresa que utilitza l'aplicació WhatsApp Bussines, però que encara no ha estat confirmada o verificada pel mateix WhatsApp. Aquest compte conté una insígnia gris amb un signe d'interrogació al perfil.

- Confirmat: En aquest cas Whatsapp ha confirmat que el número de telèfon coincideix amb el número de l'empresa corresponent. Conté un tic a la insígnia encara que el seu perfil segueix sent gris.

- Verificat: Whatsapp ha comprovat i verificat que el compte pertany a un negoci legítim. La seva insígnia serà de color verd amb un tic en el perfil.

El que preocupa a WhatsApp Bussines



Igual que el Whatapp tradicional, els missatges de la versió 'Business' continuaran sent encriptats de principi a fi. No obstant això, quan l'usuari contacta amb un negoci, pot ser que diverses persones de l'empresa tinguin accés als missatges, o que contractin una altra companyia per realitzar tasques al respecte, com emmagatzemar, llegir o respondre els missatges.

A més d'això, ja són diversos mitjans els que afirmen que és possible que les companyies es saltin el xifrat i obtinguin còpies dels missatges en estat "desxifrat", emmagatzemant nombroses dades que els permetin usar-los amb finalitats comercials.

A més, a partir d'ara, Whatsapp començarà a mostrar publicitat als 'estats', funció en auge que permet pujar continguts que caducaran a les 24 hores. Una mesura similar al que ja s'ha vist a Instagram, també propietat de Facebook, en les 'Stories' es mostren anuncis publicitaris.