Samsung treu al mercat el nou Galaxy Note 9 a 56 països

El grup sud-coreà Samsung Electronics ha tret al mercat aquest divendres el seu nou telèfon Samsung Galaxy Note 9 en 56 països, entre ells Estats Units, la Xina i tot Europa, xifra que s'anirà ampliant fins a 130 en els propers mesos, segons ha indicat la companyia en un comunicat.



L'últim model de la família Note, caracteritzat pel seu llapis digital i una pantalla de grans dimensions (en aquesta ocasió de 6,4 polzades), surt al mercat després de recollir unes vendes anticipades locals entre un 30% i un 50% superiors a les del Galaxy S9, llançat al març, segons xifres recollides per The Korea Herald.





