Adéu a les bombetes halògenes des de dissabte

Tens bombetes halògenes a casa? Doncs has de saber que des de l'1 de setembre no es podran fabricar ni vendre aquest tipus de productes d'il·luminació. La raó? L'entrada en vigor d'una normativa europea que té com a objectiu afavorir l'ús de tecnologies LED més eficients i sostenibles.

Concretament, la normativa afecta les bombetes halògenes clàssiques que generalment estan fetes de vidre, emeten llum omnidireccional, tenen casquet E27 o E14, així com algunes bombetes no direccionals amb casquets G4 i GY6.35. No obstant això, els distribuïdors podran vendre els estocs emmagatzemats fins a fi d'existències.

Amb aquesta mesura, la UE busca incrementar l'estalvi energètic a les llars, promovent l'ús de bombetes que siguin més eficients i amb una càrrega de residus menor. La clau de la diferència entre halògens i LED rau en el fet que aquestes últimes tenen un gas al seu interior, de iode o brom, el desgast del filament del qual és menor.

En declaracions a Europa Press, el responsable d'Energia d'Ecologistes en Acció, Javier Andalúz ha indicat que l'aprovació d'aquesta mesura implica "un gran pas".

No obstant això, creu que en un habitatge la il·luminació és un factor "petit" de consum perquè hi ha altres aparells "més contaminants" com grans electrodomèstics o comptar amb diversos televisors. "Si agafes la factura total d'una casa, contamina més la rentadora o la calefacció que una bombeta", afirma.

Per la seva banda, l'investigador del CSIC a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona Xavier Perpiña, recorda que aquestes noves llums tenen un cost més elevat i que el seu procés de reciclatge també comporta una despesa que no es recupera en la seva totalitat.