«Destiny 2» i «God of War III Remastered», entre els jocs gratis de PS Plus de setembre

Com cada mes, PlayStation Plus ha anunciay els jocs que podran descarregar els seus subscriptors de PS Plus aquests propers 30 dies. El mes de setembre de 2018 ve fort amb 'Destiny 2', el títol de trets en primera persona de Bungie que ens transporta a un futur postapocalíptic en el qual hem de lluitar per recuperar la nostre llar de les urpes del malvat Ghaul. Com un dels pocs supervivents caldrà buscar aliats, armament i fer-se amb noves habilitats per derrotar les incansables forces de la foscor. Ja es troba disponible i el pots descarregar avui mateix.

També podem aconseguir gratis 'God of War III Remastered', on ens posem a la pell de Kratos, el fantasma d'Esparta, en el seu viatge per l'antiga Grècia a la recerca de venjança. La seva set de sang el portarà des del inframón de l'olimp sembrant el caos, aixafant els seus enemics i massacrant als déus que el van trair. Estarà disponible per descarregar a partir del 4 de setembre.

A més, de forma exclusiva per a Espanya, durant el mes de setempre, es podrà descarregar sense càrrec 'Petoons Party', desenvolupat per l'estudi espanyol Petoons Studio dins el programa PlayStation Talents. Un divertit Party Game en el qual podem ajudar uns simpàtics exploradors anomenats Petoons a salvar la seva illa del mal.

Pel que fa a PlayStation 3, aquest mes de setembre estaran disponibles per descarregar sense cost addicional 'Another World 20th Anniversary Edition' i 'QUBE Director's cut', mentre que els usuaris de PlayStation Vita podran descarregar 'Foul Play' i 'Sparkle 2'.

