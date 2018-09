Així seran els nous iPhone: característiques i preu

Aquest dimecres tindrà lloc la presentació d'Apple en la qual es donaran a conèixer els nous 'smartphones' de la marca, entre els quals s'espera l'anunci dels tres nous iPhone, un amb pantalla LCD de 6,1 polzades i els altres dos terminals amb pantalles de 5,8 i 6,5 polzades.

L'únic aspecte oficial fins a la data és l'esdeveniment fixat el 12 de setembre al Teatre Steve Jobs de Cupertino, Califòrnia (Estats Units), ubicat dins el complex empresarial d'Apple, a les 19.00 hora catalana. Es presentaran tres models de telèfon similars a l'iPhone X de l'any passat, encara que amb característiques millorades, segons Bloomberg.



Així serà l'iPhone Xc



Un d'ells comptarà amb una pantalla fabricada amb cristall líquid LCD de 6,1 polzades i cos d'alumini, el qual sortiria en colors vermell, gris i blanc. El nom d'aquest dispositiu serà iPhone Xc segons la majoria de publicacions (inclosa una filtració a la xarxa social xinesa Weibo), encara que també hi ha publicacions de Bloomberg que parlen d'iPhone Xr com a denominació.

Els exemplars d'aquest iPhone Xc serien limitats a causa de 'fuites de llum' i "complicacions menors en ajustar els llums del fons". El preu de sortida esperat del dispositiu oscil·la entre els 699 i els 799 dòlars, segons l'analista de Goldman Sachs, Rod Hall, encara que en el medi BGR s'ha indicat un preu de 5.888 iuans (equivalent a 739 euros). A més, segons el Facebook de la Xina Telecom, el telèfon

integraria targeta SIM dual.



Els altres models: iPhone Xs i iPhone Xs Max



Hi ha menys informació disponible sobre els altres dos models. Un d'ells tindrà pantalla de 5,8 polzades i es creu que serà una versió actualitzada d'iPhone X amb millores pel que fa a processador i càmeres. El seu sobrenom serà iPhone Xs i s'espera que surti al mercat per 7.388 iuans (uns 738 euros) en colors gris i platejat.

L'últim dels tres dispositius presentats serà el de major mida de pantalla, 6,5 polzades, encunyat com iPhone Xs Max, per un valor de 8.388 iuans (sobre 1.054 euros). Amb aquestes dimensions de pantalla, si finalment es concreten, el 'phablet' iPhone Xs Max seria el més gran dels telèfons llançats per Apple.

La data de llançament dels tres iPhones de 2018 es fixaria a l'octubre, ja que es creu que arribaran al mercat abans de novembre, mes en què es va llançar l'iPhone X l'any passat.