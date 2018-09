Cinc senyals per saber si el teu mòbil ha estat hackejat

Ja fa molt de temps que el mòbil ha deixat de ser un instrument per trucar. Els smartphones són petits cofres que reuneixen moltes parts importants de la nostra vida: fotografies, dades personals i bancàries, contactes, treball...

Per això és tan important protegir-los i estar atents als indicis que ens marquen que alguna cosa no va bé. Si notem que la factura es dispara amb trucades que no hem fet o missatges que no hem enviat, o que alguna app que no fem servir gaire ens consumeix moltes dades ... alerta! Potser el teu mòbil ha estat hackejat.

Encara que et sembli una cosa molt improbable, és bastant normal que un virus ataqui el teu telèfon en algun moment donat, o fins i tot, que un codi maliciós hagi pres el control del teu terminal sense que te n'hagis adonat. Estar atent als senyals que t'indiquem t'ajudarà a actuar amb rapidesa.



El teu mòbil va molt lent

Si notes que el teu telèfon va més lent del que és habitual i no has instal·lat recentment res que et tregui memòria, pot ser que tinguis un virus que afecti la tasca del dispositiu a l'hora de connectar-se a la xarxa.

No obstant això, certes actualitzacions del sistema operatiu també poden alentir el funcionament del Smartphone.



Reps i envies missatges desconeguts

Igual que passa quan el correu electrònic té un virus i envia missatges estranys als teus contactes, el teu telèfon pot enviar SMS o whatsapps rars als teus coneguts. Segurament seran els teus amics els que et avisaran que això succeeix.

Davant d'un missatge desconegut, el primordial és esborrar-lo i no fer clic en cap enllaç que contingui.



Descobreixes apps que ho has descarregat al teu telèfon

Si de sobte veus una icona d'una aplicació que tu no has descarregat o mitjançant la factura notes que se t'ha disparat el consum de dades, has d'analitzar si aquesta app és legal ja que de vegades és el propi sistema el que la instal·la per una actualització.

Posa el nom de l'app a Google i consulta els comentaris dels usuaris. Si tens cap dubte, elimina-la del teu telèfon. Algunes apps malicioses envien informació de manera constant als atacants i això fa consumir més dades.



Sobreescalfament

Si notes que el teu dispositiu genera massa calor, sospita. Podria tractar-se d'una app maliciosa que s'estigui executant en segon pla, tal com afirmen des d'Intel.



La bateria s'esgota massa ràpid

Pel mateix motiu que l'anterior, si notes que de sobte la teva bateria no dura res, comprova que no tinguis una app en funcionament que et descarregui el telèfon.