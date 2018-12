Com evitar els errors més comuns per fer les millors fotos amb mòbil i càmera

Com aconseguir millors fotos

Com aconseguir millors fotos

El telèfon mòbil s'ha convertit en una part més del nostre cos. Perquè sortir de casa sense el 'telèfon intel·ligent' a la butxaca suposa, per a algunes persones un atac d'angoixa.

A l'hora de comprar un mòbil, una de les característiques que els usuaris solen tenir en compte és la càmera. Però malgrat que l'avanç de la fotografia mòbil ha estat imparable en els últims anys i els nostres 'smartphones' fan cada dia millors fotos, no n'hi ha prou per prendre imatges perfectes.

Per aconseguir fotos de qualitat cal fer més que enfocar i disparar. En aquest sentit, hi ha una sèrie d'errors freqüents que cometem i que repercuteixen negativament en la qualitat de les nostres imatges. T'expliquem com solucionar-los.



Horitzons torts

Les línies de referència que incloem en els nostres escuadraments moltes vegades no surten tan rectes com volíem. Això es fa més evident quan fotografiem paisatges com el mar, en els quals la més mínima inclinació pot destrossar la presa.

Si tens una càmera rèflex pots activar el 'live view' per comprovar que l'horitzó està recte. Una altra opció és utilitzar la bombolla que inclouen molts trípodes i veure així si la càmera està dreta o no.

Però si ja has fet la foto, o si la prens des del mòbil, només pots corregir l'enquadrament editant-la (encara que perdràs part de la imatge).



Reflexos del flaix

Un mirall, un vidre que no havies vist... Quantes vegades has fet una foto amb un reflex del flaix al fons? Aquests centelleigs poden canviar els nivells de llum de la imatge, enfosquint-la en els pitjors casos.

Per evitar-ho és molt important observar el fons quan hagim de fer una fotografia amb flash. Però els programes d'edició com Photoshop també poden ajudar-te a desfer-te d'aquests centelleigs amb l'eina clonar.



Ombres a la cara

Aquest error apareix quan fem fotos a l'exterior i al migdia, quan el sol està en el més alt i la llum incideix directament sobre el nostre model. Per solucionar aquest problema només cal activar el flaix d'emplenament de la càmera (i que també tenen molts 'smartphones'). La finalitat d'aquest tipus de flash no és il·luminar la imatge, sinó donar més llum a la cara dels models perquè resulti més uniforme.

Fotos sobreexposades i subexposades

Si la imatge que has pres apareix massa fosca es diu que està subexposada. Si per contra té massa lluminositat, parlarem de sobreexposició. Les càmeres dels 'smartphones' incorporen un senzill sistema que t'ajudarà a evitar aquests errors: només has de enfocar amb el mòbil el que vols treure a la imatge i el mateix dispositiu calcularà quanta llum deixarà passar.

En el cas de les càmeres rèflex, pots controlar els nivells de llum mitjançant l'obertura del diafragma i la velocitat de l'obturador. Si no vols que la imatge aparegui molt fosca també pots augmentar la sensibilitat ISO, encara que la imatge es veurà amb més soroll.

Encara que una vegada treta la imatge es pot intentar compensar una mica l'exposició amb algun programa d'edició. No obstant això, si tens una càmera rèflex (alguns 'smartphones' també ho inclouen) prova a disparar en RAW per poder recuperar després la informació del moment de l'edició. Aquest tipus de format "en brut" conté la totalitat de les dades de la imatge en el moment que es va prendre.



Imatges desenfocades

No està de més recordar que mantenir la càmera quieta o en una superfície estable és fonamental per aconseguir que les imatges es vegin nítides. Però si el teu pols no és molt bo o si l'objectiu de la foto no para quiet, sempre pots evitar que les fotos surtin mogudes canviant la velocitat d'obturació.

Accelerant la velocitat de l'obturador donaràs menys marge de temps per a un possible moviment a l'hora de tirar-les. Però té un contratemps: la imatge es veurà més fosca i hauràs compensar-la amb la sensibilitat ISO o l'obertura del diafragma.