Com descarregar al teu mòbil la teva foto i signatura del DNI

És difícil trobar algú que no es sàpiga de memòria els vuit dígits i la lletra que componen el seu Document Nacional d'Identitat. I és que a avui en dia, aquesta targeta plena d'informació s'ha convertit en la nostra companya inseparable.

Encara que l'habitual en aquests casos és dir que no t'agrada com surts a la teva foto del DNI, és possible que en algun moment de la teva vida necessitis o vulguis tenir aquesta imatge a l'abast.

Doncs bé, descarregar les dades del teu DNI electrònic al teu telèfon mòbil és més senzill del que sembla: només necessitaràs una aplicació que, de moment, només està disponible per als usuaris d'Android a Google Play.

Es tracta del Lector DNI NFC, una «app» desenvolupada per CNP-FNMT (Cos Nacional de Policia i Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) que permet veure al teu mòbil no només les dades, sinó també la foto i la signatura del teu DNI .

Això sí, només funciona amb la nova versió del Document Nacional d'Identitat i amb els smartphones o tablets que comptin amb la tecnologia NFC (Near Field Communication), un sistema de connexió de curt abast.

Per descarregar la foto del teu DNI en el teu telèfon comença descarregant l'aplicació. En obrir-la et demanarà el número CAN, els sis números que es troben a la part inferior dreta de la cara frontal del DNI.