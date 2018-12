Tens un mòbil Huawei? Hauries de "tenir por" diu la Comissió Europea

El vicepresident de la Comissió Europea (CE) per al Mercat Únic Digital, Andrus Ansip, ha assegurat avui que la Unió Europea (UE) "ha d'estar preocupada" i "tenir por" per la tecnològica Huawei i altres companyies xineses a causa de les suposades bretxes de seguretat. "Hem d'estar preocupats per aquestes companyies", va dir el comissari europeu en roda de premsa, preguntat pel risc per a la seguretat digital europea de gegants tecnològics xinesos com Huawei.

El vicepresident de la Comissió ha assenyalat que el Govern xinès va establir una nova llei que obliga les empreses tecnològiques del país a "cooperar amb els serveis d'intel·ligència", durant la presentació del nou pla d'intel·ligència artificial de la Comissió Europea.

Ansip va denunciar que la Xina està desenvolupant "backdoors" obligatoris, un tipus de programa maliciós que permet accedir a qualsevol dispositiu i controlar-lo sense coneixement de la víctima, i xips que "es poden posar en qualsevol costat i accedir als nostres secrets". "No és un bon ús de la ciència quan les companyies obren els seus sistemes als serveis secrets, encara que no sabem molt més sobre aquest cas, però hem de tenir por", va sentenciar el vicepresident de l'Executiu comunitari.

En relació a la detenció dimecres passat a Canadà de la directora financera i filla del fundador de Huawei, Meng Wanzhou, Ansip va declarar "desconèixer" la raó de l'arrest i si aquesta té algun tipus de vinculació amb les recents amenaces a la ciberseguretat per part de l'empresa xinesa.

La CE ha esmentat Huawei, però hi ha moltes altres marques xineses de mòbils amb presència cada vegada més gran al mercat com ara Xiaomi, Honor, Meizu, Doogee o Elephone.