Huawei es defensa de les acusacions d´espionatge

Ren Zhengfei, fundador i conseller delegat de Huawei, ha trencat l'hermetisme que caracteritza la seva relació amb els mitjans per rebutjar les acusacions que el fabricant xinès d'equips de telecomunicacions espia en benefici del Govern de Xina, després que el passat mes de desembre la seva filla i directora financera de la multinacional, Meng Wanzhou, fos detinguda a Canadà i que un directiu de la companyia fos detingut a Polònia la setmana passada i acomiadat aquest cap de setmana.

L'empresari, de 74 anys, antic oficial de l'Exèrcit Popular d'Alliberament i membre del Partit Comunista de Xina, ha defensat en una reunió a Shenzen amb un grapat de mitjans internacionals com 'Financial Times', 'CNBC' o 'The Wall Street Journal' que "mai va rebre cap petició del Govern per proporcionar informació indeguda".

"Encara estimo el meu país, va defensar el Partit Comunista, però mai faré res per perjudicar cap país del món", ha assegurat Ren un mes després que la seva filla fos detinguda a Vancouver (Canadà) arran d'una ordre d'extradició emesa per EUA sota l'acusació que Huawei havia infringit les normes sobre sancions a Iran en vendre al país persa equips de fabricació nord-americana.

"Pel que fa a la ciberseguretat i la protecció de la privadesa, ens comprometem a estar al costat dels nostres clients. Mai farem mal a cap nació o individu", ha afirmat l'empresari, segons recullen els mitjans assistents a la trobada, afegint que el Ministeri d'Afers exteriors de Xina ha aclarit oficialment que no existeix cap llei que obligui les empreses del país a facilitar l'accés a informació mitjançant 'back doors'.

"Ni Huawei ni jo personalment hem rebut mai cap ordre de cap Govern per proporcionar informació indeguda", ha assegurat Ren, qui ha defensat que els clients són el primer per a una empresa. "Som una organització empresarial i seguim aquesta regla", ha puntualitzat.

Així mateix, l'empresari ha tingut paraules d'elogi per al president d'EUA, Donald Trump, destacant que la seva reforma tributària ha estat positiva per a la indústria nord-americana, encara que ha assenyalat la importància de la col·laboració i la comunicació al món actual.

"Al nostre món d'alta tecnologia, és cada vegada més impossible per a una sola empresa o país donar resposta a les necessitats mundials", ha indicat.

De cara a l'exercici 2019, el fundador de Huawei ha reconegut que aquest podria ser un any complicat per a l'empresa, amb un creixement inferior al 20% dels seus ingressos, fins a uns 125.000 milions de dòlars (109.406 milions d'euros) de facturació en el conjunt de l'exercici.

"El 2019 podríem enfrontar-nos a dificultats als mercats internacionals. Per això dic que el nostre creixement podria ser inferior al 20%", ha declarat Ren.