La intel·ligència artificial que es veu i es nota

L'ús del telèfon mòbil ha viscut una transformació des dels seus inicis, on només uns pocs podien realitzar trucades des d'aparells enormes i molt cars. L'avanç en la tecnologia va democratitzar el seu ús gràcies a terminals senzills i econòmics, des dels quals enviar missatges i fer trucades. Ja en els últims anys, l'aparició dels telèfons intel·ligents va ser la revolució total en canviar la forma en què ens comuniquem, facilitar l'accés a la informació i ajudar en la realització de tasques senzilles del dia a dia.

Amb l'arribada de la Intel·ligència Artificial, s'arriba a un nou nivell d'experiència en l'ús dels smartphones, les funcions dels nostres terminals mòbils arriben a uns nivells que abans eren només un somni. El Huawei Mate 20 Pro és el màxim exponent de l'ús de la Intel·ligència Artificial en ajuda a l'usuari, ja que aquesta intel·ligència s'eleva al quadrat en aquest model gràcies a les seves dues unitats de processament neuronal, que doten el telèfon d'Huawei del més avançat sistema d'Intel·ligència Artificial en un smartphone.



Com es tradueix la Intel·ligència Artificial en l'ús que donem al mòbil?



La Intel·ligència Artificial és una cosa palpable, la seva ajuda es nota i és real, encara que potser no ens n'adonem. Amb el Huawei Mate 20 Pro, la durada de la bateria es veu estesa gràcies a la gestió automàtica que realitza la IA del seu ús, cosa que proporciona una durada que supera el dia i tot amb una ocupació de manera intensiva. Gràcies a aquesta, s'acaba estar pendent d'usar un carregador extern o buscar un endoll que ens ajudi a arribar al final de dia amb càrrega en la bateria.

També la Intel·ligència Artificial del Mate 20 Pro aprèn dels teus hàbits d'ús gràcies a la seva funció Machine Learning, amb la qual millora l'eficiència energètica a causa d'una acurada optimització dels recursos consumits al mòbil i, fins i tot, s'avança als teus moviments activant el que realment fas servir en cada moment, oferint així una experiència d'ús més fluida que mai. Un telèfon mòbil que s'adapta a tu i crea una experiència personal, i això, més que veure, es nota. I molt.



Intel·ligència Artificial i una càmera escandalosament excel·lent, la combinació perfecta



D'altra banda, la cara més visible de la Intel·ligència Artificial es troba en l'ajuda que ofereix en viu gràcies a les seves funcions aplicades en l'ús de les imatges i de la càmera, que a més en el Mate 20 Pro és d'una qualitat immillorable gràcies a la seva triple lent signada per la llegendària marca de fotografia Leica.

Només cal tenir una imatge a la pantalla per poder obtenir informació directa en temps real sobre aquesta. HiVision et proporciona informació nutricional de l'aliment davant del teu smartphone, et facilita el nom i els detalls d'un lloc o monument, informació d'una obra d'art i fins i tot la possibilitat de comprar en línia qualsevol objecte que escanegis amb la càmera de fotos. Unes funcions sorprenents que t'ajudaran en el dia a dia i et permetran arribar a tothom, ja sigui des de casa o mentre fas un viatge, perquè a aquestes funcions cal afegir la sorprenent habilitat amb la qual la IA tradueix textos eliminant la barrera de l'idioma i transformant així la teva experiència d'ús en una experiència global on no existeixen els peatges.

Per la seva banda, la triple càmera Leica compta amb l'ajuda de la més avançada Intel·ligència Artificial per convertir-te en un expert fotògraf. S'han acabat les imatges sense nitidesa, fosques i faltes de dinamisme. La IA de la càmera del Huawei Mate 20 Pro reconeix més de 1.500 escenaris dins de 25 categories, i pot segmentar diferents objectes i escenes en una sola fotografia. Els paràmetres necessaris per aconseguir una imatge perfecta, ja sigui de prop, una selfie, un paisatge o un retrat, s'ajusten automàticament mitjançant peces petites com si d'una pintura de perfecte equilibri es tractés per obtenir sempre el millor resultat.

En arribar la nit, l'avançat mode d'estabilització d'imatge aportat per la IA permetrà que el mode nocturn aconsegueixi impressionants fotografies sense por de perdre detall en aquestes zones fosques en ser equilibrades automàticament sense necessitat de realitzar llargues exposicions en un trípode. Ara, subjectant el mòbil amb les mans, aconseguiràs unes fotografies nocturnes abans a l'abast únicament dels professionals.

Quant al vídeo, la Intel·ligència Artificial permet identificar rostres i crear videoclips per a cada persona estalviant un valuós temps a l'hora d'editar les teves creacions. També aconseguiràs una claredat superior gràcies a la seva opció d'alt rang dinàmic, o HDR, en temps real i aplicar filtres o efectes mentre graves amb què generar imatges i colors més atractius que donin un toc especial i professional a la teva creativitat.

Si t'has fet per tant alguna vegada la pregunta de per a què serveix la Intel·ligència Artificial, la millor resposta te la dona Huawei amb el seu Mate 20 Pro, una intel·ligència que es veu i es nota.