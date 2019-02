«Telltale's The Walking Dead: Final Season» avança el seu llançament

És difícil de creure, però el viatge de Clem està arribant al seu final. Tanmateix, no tot són males notícies: la data triada per la versió física de 'The Walking Dead: The Final Season' per PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, -versió que com sabeu conté la temporada final amb els quatre episodis complets-, s'avançarà al proper 26 de març, el mateix dia del llançament de l'episodi 4 («Take Us Back»).

La història enllaça directament amb tot allò vist a «A New Frontier», el tercer episodi de la saga, on Clementine va rescatar AJ del Ranxo McCarroll. Després de diversos anys sobrevivint a la carretera veurem com el petit supervivent aprèn tot allò que necessita per seguir viu al costat de Clementine i trobar un lloc el més similar possible a una llar. Ara, convertida en una hàbil i implacable supervivent, Clem ha arribat a l'últim capítol de la seva història. Després d'anys de viatge en els quals ha hagut d'enfrontar-se tant als vius com als morts, un col·legi recòndit podria ser la casa que tant porta buscant. Però protegir-la implicarà fer sacrificis. Clem ha de construir una vida i convertir-se en líder mentre segueix tenint cura d'AJ, un nen orfe i el més semblant a una família que li queda. En aquesta commovedora temporada final, condicionaràs la teva relació amb els altres, t'enfrontaràs als caminants i determinaràs com acaba la història de Clementine

Skybound Games, serà la responsable del llançament d'aquesta temporada final de la saga, desenvolupada originalment per la ja dissolta Telltale Games. Després del tancament de l'estudi, Skybound va decidir rescatar part de l'equip creatiu original per poder donar una conclusió a la història de Clementine. Així, el nou equip, conegut com Still Not Bitten, uneix forces amb l'editora per concloure aquesta història narrativa.