Apex Legends, el nou videojoc que arrassa a les xarxes

Apex Legends s'ha convertit en pocs dies en el videojoc més popular, superant fins i tot Fornite. Després d'arrasar durant les seves primeres hores al mercat, ha superat en més del doble d'audiència al joc més popular del moment a la plataforma de streaming Twitch.

Apex Legends és l'últim joc de Respawn Entertainment (antics membres d'Infinity Ward) i Electronic Arts. És un "battle royale" per diversos jugadors, ambientat en l'univers Titanfall, i ja està disponible per a PS4, Xbox One i PC forma gratuïta.

Promet frenètiques batalles de 60 jugadors en línia, que arriben disposades a plantar cara als grans del gènere: Fortnite Battle Royale d'Epic Games, PUBG de Bluehole Studios o Call of Duty Blackout de Black Ops IIII (Treyarch).