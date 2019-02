Aquests són els emojis que estan a punt d´arribar

La llista d'emoticones aprovada pel consorci d'Unicode el 2019 suma 230 noves icones a les ja existents per al teclat dels dispositius mòbils que inclouen la representació de les persones amb discapacitat i nous dissenys amb inclusió de gènere i raça.

El blog d'Unicode, un estàndard de codificació de caràcters, mostra els nous emojis que s'afegiran als ja existents als teclats aquest 2019. La nova taula d'icones, Emoji 12.0, afegeix 59 dissenys completament nous juntament amb 171 noves variants de gènere i to de pell, la qual cosa suma un total de 230 noves icones.

Entre els nous dissenys es poden trobar 59 icones totalment noves com un flamenc, un planeta amb anells, un peresós, un waffle, més cors de colors, i nous objectes representatius de cultures com un sari, un 'rickshaw' o un banjo.

No obstant això, d'aquest nou grup d'icones destaca l'aparició de diversos que representen persones discapacitades, com persones en cadira de rodes, orelles amb audiòfons, persones sordes, braços mecànics i gossos o bastons guia. Aquests emojis ja van ser proposats per Apple el passat mes de març.

Aquesta nova versió d'Unicode ha fet un esforç per ampliar la inclusió de gènere i raça, a través de figures que mostren icones del mateix gènere amb les mans agafades, i la possibilitat de poder configurar aquestes figures amb el to de pell que es triï, que s'aconsegueix gràcies a 171 noves combinacions.

Emoji 12.0 ha establert les dades necessàries perquè els fabricants tecnològics comencin a treballar en les seves fonts i codi emoji abans del seu llançament, programat pel 5 de març.